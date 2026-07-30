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萬代亞洲巡迴嘉年華明登場 限定動漫商品掀搶購潮

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
萬代亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」正式登台。台灣萬代南夢宮／提供
萬代亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」正式登台。台灣萬代南夢宮／提供

亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」正式登台。橫跨統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 兩大場館、五層樓、10大主題展區，台灣萬代南夢宮帶來史上規模最大、IP 陣容最完整的展覽內容要與粉絲們見面。本次展期長達十天，更有多座氣勢磅礡的立像點綴會場，震撼視覺！

本次活動橫跨統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 兩大場館，打造五層樓、10大主題展區，集結超過 20 個橫跨不同世代的人氣 IP，包括《七龍珠》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《獵人 HUNTER×HUNTER》、《數碼寶貝》、《麵包超人》、《三麗鷗》、《蠟筆小新》等經典人氣作品。

現場規劃快閃店暨舞台區、全明星特展區、Tamagotchi 世界巡迴專區、機動戰士鋼彈主題館、哥吉拉經典傳承區、超人力霸王英雄區、航海王冒險專區、Tamagotchi 裝飾迴廊、Journey 拍照打卡區、體驗試玩區等 10 大主題展區，結合展示、體驗、拍照打卡及 30 款以上活動限定商品等豐富內容，並首度在台展出高達 5 公尺的 ν 鋼彈立像，勢必成為活動最受矚目的打卡亮點之一。

豐富互動體驗登場 角色見面會到限定集章一次滿足

除了精彩展覽外，活動期間也規劃多項互動體驗，讓大小朋友都能親身感受 IP 的魅力。周末將舉辦見面會，邀請《麵包超人》、《超人力霸王》、《光之美少女》、《Tamagotchi》等人氣角色輪番登場，帶來精彩舞台演出，並開放粉絲與角色近距離合影留念。（合影資格及活動辦法請依活動官方網站公告為準：https://bit.ly/4vOq4zS）

位於 DREAM PLAZA 5F 的體驗試玩區，則提供多元互動內容，包括全新桌上遊戲「PLAKORO」寶可夢戰鬥骰子遊戲試玩、鋼彈組裝模型體驗，以及各式玩具、模型與變身道具自由體驗，不論是親子同樂或模型新手，都能輕鬆享受動手體驗的樂趣。

本次快閃店集結組裝模型、收藏玩具（S.H.Figuarts、超合金）、BANPRESTO、一番賞（Ichiban Kuji）等萬代旗下多元商品系列，推出 30 款以上活動限定商品，其中包含多款台灣首度販售商品，讓粉絲一次收藏眾多難得入手的人氣商品。

鋼彈模型除推出 MGEX 1/100 攻擊自由鋼彈［暮光鍍膜］、HG 1/100 雙 X 鋼彈［透明配色］、MG 1/100 次代鋼彈 EW［複合對比配色/透明白］等多款台灣首度販售商品以及人氣限定商品外，更將首度在台展示於 PREMIUM BANDAI 萬代官方網路商店販售的 MGSD 飛翼鋼彈零式（結構色鍍膜／黑色），其特殊塗裝隨觀賞角度呈現絢麗多變的光澤，讓粉絲搶先一睹風采。

動漫 商品 七龍珠

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