萬代亞洲巡迴嘉年華明登場 限定動漫商品掀搶購潮

亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」正式登台。橫跨統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 兩大場館、五層樓、10大主題展區，台灣萬代南夢宮帶來史上規模最大、IP 陣容最完整的展覽內容要與粉絲們見面。本次展期長達十天，更有多座氣勢磅礡的立像點綴會場，震撼視覺！

本次活動橫跨統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 兩大場館，打造五層樓、10大主題展區，集結超過 20 個橫跨不同世代的人氣 IP，包括《七龍珠》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《獵人 HUNTER×HUNTER》、《數碼寶貝》、《麵包超人》、《三麗鷗》、《蠟筆小新》等經典人氣作品。

現場規劃快閃店暨舞台區、全明星特展區、Tamagotchi 世界巡迴專區、機動戰士鋼彈主題館、哥吉拉經典傳承區、超人力霸王英雄區、航海王冒險專區、Tamagotchi 裝飾迴廊、Journey 拍照打卡區、體驗試玩區等 10 大主題展區，結合展示、體驗、拍照打卡及 30 款以上活動限定商品等豐富內容，並首度在台展出高達 5 公尺的 ν 鋼彈立像，勢必成為活動最受矚目的打卡亮點之一。

豐富互動體驗登場 角色見面會到限定集章一次滿足

除了精彩展覽外，活動期間也規劃多項互動體驗，讓大小朋友都能親身感受 IP 的魅力。周末將舉辦見面會，邀請《麵包超人》、《超人力霸王》、《光之美少女》、《Tamagotchi》等人氣角色輪番登場，帶來精彩舞台演出，並開放粉絲與角色近距離合影留念。（合影資格及活動辦法請依活動官方網站公告為準：https://bit.ly/4vOq4zS）

位於 DREAM PLAZA 5F 的體驗試玩區，則提供多元互動內容，包括全新桌上遊戲「PLAKORO」寶可夢戰鬥骰子遊戲試玩、鋼彈組裝模型體驗，以及各式玩具、模型與變身道具自由體驗，不論是親子同樂或模型新手，都能輕鬆享受動手體驗的樂趣。

本次快閃店集結組裝模型、收藏玩具（S.H.Figuarts、超合金）、BANPRESTO、一番賞（Ichiban Kuji）等萬代旗下多元商品系列，推出 30 款以上活動限定商品，其中包含多款台灣首度販售商品，讓粉絲一次收藏眾多難得入手的人氣商品。

鋼彈模型除推出 MGEX 1/100 攻擊自由鋼彈［暮光鍍膜］、HG 1/100 雙 X 鋼彈［透明配色］、MG 1/100 次代鋼彈 EW［複合對比配色/透明白］等多款台灣首度販售商品以及人氣限定商品外，更將首度在台展示於 PREMIUM BANDAI 萬代官方網路商店販售的 MGSD 飛翼鋼彈零式（結構色鍍膜／黑色），其特殊塗裝隨觀賞角度呈現絢麗多變的光澤，讓粉絲搶先一睹風采。