七夕放閃吃起來！夏慕尼聯名哈根達斯 冰火交融海陸大餐浪漫開吃

七夕情人節將至，王品集團旗下法式鐵板燒品牌夏慕尼，首度攜手Häagen-Dazs推出期間限定「Honey 極致迷戀・海陸盛宴」雙人套餐，以鐵板燒高溫炙燒與冰淇淋低溫甜點形成鮮明對比，將「250°C鐵板」與「-20°C冰淇淋」結合為設計概念，打造兼具視覺演出與味覺層次的情人節饗宴，8月4日至9月30日限時供應。

此次聯名歷時近半年研發，突破冰淇淋僅作為餐後甜點的既有印象，而是將Häagen-Dazs冰淇淋融入主餐、海鮮、甜點與飲品中，成為串聯整套菜單的重要風味元素，希望透過冰火交融的料理手法，呈現戀愛中熱烈與柔軟並存的情感意象。

雙人套餐主打日本F1國產牛紐約客與白蘭地鴨胸兩款主餐，其中夏慕尼招牌白蘭地鴨胸經現場火焰炙燒後，再搭配以Häagen-Dazs巧克力布朗尼冰淇淋調製的可可醬汁，利用苦甜可可平衡鴨肉油脂，襯托肉質鮮甜。海鮮則集結白蝦、小卷與干貝，搭配融入草莓麻糬冰淇淋、甜菜根及檸檬調製而成的莓果醬汁，再點綴羅勒青醬，展現豐富色彩與清爽風味。

飲品同步推出期間限定「沁紅莓果四季烏龍茶韻」，以四季烏龍茶結合草莓果香，並加入草莓麻糬冰淇淋，讓茶香、果香與奶香交織，同時保留Q彈麻糬口感，為整套餐點增添甜點般的層次。

甜點則依不同期間推出限定內容。8月19日七夕情人節當天，夏慕尼將限量供應「非你不可 杜拜巧克力」，以近期話題十足的杜拜巧克力為靈感，搭配Häagen-Dazs巧克力布朗尼冰淇淋與開心果元素；活動期間其他日期則供應全新研發的「帶我走 提拉米蘇」，結合義式蛋白霜、巧克力布朗尼冰淇淋及巧克力脆片，打造更輕盈細膩的甜點收尾。8月19日 七夕情人節當天，全台夏慕尼只販售情人節雙人餐。

「Honey 極致迷戀・海陸盛宴」雙人套餐售價3,480元，另加一成服務費。活動期間點用套餐，可獲贈限量Häagen-Dazs雙球買一送一券；7月30日至8月20日參與品牌指定社群活動，還有機會抽中Häagen-Dazs迷你杯兌換券。品牌也預告，10月起推出身分證優惠活動，凡平日消費兩客套餐且身分證字號符合「HONEY520」任兩碼指定數字組合，即可獲贈價值1,200元的波士頓龍蝦一隻。