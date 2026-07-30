OPENPOINT生態圈再擴增！uniopen會員點數折抵最高享0元吃拉麵、火鍋

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，藉由OPENPOINT APP跨出門市服務架構「uniopen會員生活圈」。即日起，OPENPOINT點數生態系再擴大新增連鎖餐飲通路品牌，OPENPOINT點數可於結帳當下直接折抵金額，1點折抵1元，最高可享全額折抵，讓uniopen會員享有如同「0元吃」的愉悅。

7-ELEVEN自2014年深耕OPENPOINT點數生態系，藉由會員、點數、APP三策略，持續領先同業推出差異化數位服務，快速圈粉逾2,000萬名uniopen會員，更持續整合集團旗下生活品牌通路串聯uniopen聯名卡，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，持續擴大點數經濟規模。2020年更領先同業讓OPENPOINT點數跨20大以上通路當現金折抵，1點等於1元，包含百貨、航空、高鐵、飯店、加油站等，應有盡有。

為拓展餐飲通路使用，即日起新增阿爾法餐飲集團旗下雞湯大叔、麵屋一燈、雞湯桑、撈王、賴山嶼等連鎖餐飲品牌，OPENPOINT點數可以直接折抵餐費，折抵無上限，等同「0元吃」（折抵適用門市以各品牌官方公告資訊為準）。即日起還推出限時1點OPENPOINT就能換指定餐飲通路品牌人氣招牌小點活動，等於只要1元，限時限量，絕對要把握！

不僅如此，觀察上班族通勤、午休用餐及下午茶時段為門市消費高峰，自即日起新增「OPENPOINT行動隨時取」外帶自取服務按鈕，讓消費者提前線上完成下單、到店即取，節省等待時間。「OPENPOINT行動隨時取」提供多元商品組合、價格實惠、取貨據點綿密、取貨模式多元，消費者可隨時線上預購CITY飲品、鮮食、麵包、飲料、冰品等電子提貨券，目前已養成逾800萬人次就近到7-ELEVEN領取商品。

看準現代人追求便利與效率消費需求，7-ELEVEN再升級「OPENPOINT行動隨時取」服務，新增「外帶自取服務」功能按鈕，消費者完成行動隨時取商品購買後，可透過APP提前選擇指定門市自取，讓門市提前備貨，到店即可快速完成商品兌換，不只縮短現場等待時間，更讓門市作業省力化，平均每次可節省約3分鐘。

另外，7-ELEVEN也祭出寵愛uniopen會員持續放大點數效益，OPENPOINT APP「點數驚喜抽」深獲會員喜愛，憑OPENPOINT點數就能抽藝人見面會、航空機票、運動賽事、3C商品等活動。即日起至8月11日推出「8/22統一獅臺北大巨蛋主題日活動」，會員只要用20點就能兌換抽獎券，有機會解鎖臺北大巨蛋專屬導覽以及球星與UniGirls見面會、官方限定專屬大禮包（主題專屬球衣＆球帽），一人中獎兩人同行，兌換越多、中獎機率越高，活動期間內不限次數兌換，詳細活動辦法請上OPENPOINT APP專屬頁面查詢。

即日起推出限時1點OPENPOINT就能換指定餐飲通路品牌人氣招牌小點活動，等於只要1元，詳細內容以官方公告為準，數量有限，換完為止。。圖／7-ELEVEN提供

「OPENPOINT行動隨時取」服務新增「外帶自取服務」功能按鈕。圖／7-ELEVEN提供