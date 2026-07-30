林保署：8月1日起國家森林遊樂區可全支付購票

農業部林業及自然保育署今天宣布，8月1日起，林保署所轄國家森林遊樂區導入「全支付」行動支付服務，遊客可於現場售票口使用全支付付款購票，享受更便利的入園體驗。

林保署發布新聞稿，近年持續推動智慧旅遊及數位服務，目前轄管場域已陸續提供Apple Pay、GooglePay、Samsung Pay，以及悠遊卡、一卡通、LINEPay、玉山Wallet、Pi錢包、街口支付等多元支付方式，這次再新增全支付，讓習慣使用電子支付的民眾擁有更多元、更便利的付款選擇。

林保署說，8月1日至12月31日，民眾於林保署轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、池南及知本等13處國家森林遊樂區，及烏來台車、太平山蹦蹦車等場域，先至全支付App登錄每月「日常百選」活動，再使用全支付付款，即可享單筆不限金額5%全點回饋。

另對首次使用全支付的新戶，完成符合資格消費後，還可獲得50點全點回饋。此外，使用全支付綁定指定合作銀行帳戶或信用卡付款，還可享最高5%加碼回饋，疊加最高可享10%全點回饋，回饋方式及活動資格仍以全支付活動公告為準。

林保署說，將持續推動智慧化服務與數位支付應用，打造更便捷、友善的森林旅遊環境，提供民眾優質的遊憩體驗，鼓勵更多人走入森林、落實低碳永續旅遊。