快訊

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給我

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

聽新聞
0:00 / 0:00

林保署：8月1日起國家森林遊樂區可全支付購票

中央社／ 台北30日電

農業部林業及自然保育署今天宣布，8月1日起，林保署所轄國家森林遊樂區導入「全支付」行動支付服務，遊客可於現場售票口使用全支付付款購票，享受更便利的入園體驗。

林保署發布新聞稿，近年持續推動智慧旅遊及數位服務，目前轄管場域已陸續提供Apple Pay、GooglePay、Samsung Pay，以及悠遊卡、一卡通、LINEPay、玉山Wallet、Pi錢包、街口支付等多元支付方式，這次再新增全支付，讓習慣使用電子支付的民眾擁有更多元、更便利的付款選擇。

林保署說，8月1日至12月31日，民眾於林保署轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、池南及知本等13處國家森林遊樂區，及烏來台車、太平山蹦蹦車等場域，先至全支付App登錄每月「日常百選」活動，再使用全支付付款，即可享單筆不限金額5%全點回饋。

另對首次使用全支付的新戶，完成符合資格消費後，還可獲得50點全點回饋。此外，使用全支付綁定指定合作銀行帳戶或信用卡付款，還可享最高5%加碼回饋，疊加最高可享10%全點回饋，回饋方式及活動資格仍以全支付活動公告為準。

林保署說，將持續推動智慧化服務與數位支付應用，打造更便捷、友善的森林旅遊環境，提供民眾優質的遊憩體驗，鼓勵更多人走入森林、落實低碳永續旅遊。

全支付 林保署 森林遊樂區

延伸閱讀

玉山Unicard打造多元消費需求個人化信用卡 新戶申辦最高享20%回饋

聯邦銀行「這四張旅遊神卡」下半年優惠出爐 最高享11%回饋

呼應生物多樣性倡議 林保署續推保育共生地認證

狂犬病疫情未解 農業部延長19處森林育樂場域禁帶哺乳寵物入園

相關新聞

國巨股價腰斬成「耶誕樹」 網友湧入燕山湯圓粉專笑喊：老闆上班了

因一句「國巨股票創新高，財富自由，老闆不想努力了」掀起熱議的台北老字號小吃「燕山湯圓」，如今因國巨股價大幅回檔，再度成為網友討論焦點。隨著國巨近期股價自高點重挫，許多網友紛紛湧入店家臉書粉絲專頁留言，笑喊「老闆上班了」、「明天幾點開店」，甚至有人直呼「歡迎回歸」，意外讓宣布歇業的「燕山湯圓」再次成為話題。

煙波「莫內饗宴」跨國聯名首爾名店 雙城限定亮相

煙波國際觀光集團旗下頂級Buffet品牌「莫內饗宴」重塑餐桌美學！重磅攜手首爾漢南洞精品甜點「Raison D'être Dessert」，特邀創辦人陸佳泳（노가영）主廚來台，以莫內名作《吉維尼花園》為謬思，將法式繁花與頂級職人甜藝優雅揉合，傾力打造三款限定藝術甜點。這場為期半年的夢幻聯名將於8月登場，由「新竹莫內饗宴」與8月17日開放試營運的「嘉義莫內饗宴」共同接力呈獻。

TWG Tea首推冰茶禮盒！5款人氣茶一次喝 1837紅茶、蜜桃國寶茶入列

沁涼冰茶盛夏最消暑，精品茶品牌TWG Tea首度在台推出「夏日假期冰茶禮盒」，精選5款適合冷泡、冰飲的人氣茶款，包括品牌經典「1837紅茶」、帶有蜜桃果香的「盛夏緋紅南非國寶茶」，以及蘋果尊爵茶、粉紅佛朗明哥之茶、雞尾酒時刻之茶，即日起於全台精品門市及台灣官網限量上市，售價2,180元。

台中鍋烤節專業評選首戰揭曉！34家入圍名單出爐

台中鍋烤節「專業店家評選」34家入圍店家名單昨天揭曉，經發局說，後續第二階段到店實地評鑑接著展開，將評選出金鍋獎、金烤獎及金蔬獎最高榮譽。入圍金烤獎店家有DEG度韓國烤肉概念等14家，入圍金鍋獎者有牛門薈溫體牛專賣等14家，以及入圍金蔬家的山里見月割烹鍋物等3家店。

Disney+獨家直播Lollapalooza音樂節！JENNIE、CORTIS演出時間一次看

全球年度音樂盛事Lollapalooza將於台灣時間7月31日至8月3日登場，Disney+將同步直播美國芝加哥現場演出，讓台灣樂迷不用飛出國，也能零時差感受世界級音樂節的熱血氛圍。今年演出陣容集結橫跨歐美、日韓的超人氣歌手與樂團，堪稱今夏最受矚目的音樂盛會。

「全台最黑蛋黃酥」回來了！貓茶町新口味玫瑰、流心芋頭一次吃

中秋送禮市場提前開打，以茶甜點聞名的貓茶町宣布2026年中秋禮盒正式開放預購，由招牌「鐵觀音茶金蛋黃酥」領軍，除了經典商品回歸，今年更一口氣推出「花香玫瑰」、「島嶼芋金流心酥」、「蜜香紅茶歐蕾」三款新品，搭配熱銷回歸的「台灣香草蛋黃酥」及「茶香三劍客」，以「經典茶香 × 創新風味」雙主軸搶攻中秋送禮商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。