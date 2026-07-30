國巨股價腰斬成「耶誕樹」 網友湧入燕山湯圓粉專笑喊：老闆上班了

因一句「國巨股票創新高，財富自由，老闆不想努力了」掀起熱議的台北老字號小吃「燕山湯圓」，如今因國巨股價大幅回檔，再度成為網友討論焦點。隨著國巨近期股價自高點重挫，許多網友紛紛湧入店家臉書粉絲專頁留言，笑喊「老闆上班了」、「明天幾點開店」，甚至有人直呼「歡迎回歸」，意外讓宣布歇業的「燕山湯圓」再次成為話題。

位於台北捷運雙連站附近、飄香超過60年的燕山湯圓，本月初宣布將結束營業時，曾在社群平台幽默寫下「國巨股票創新高，財富自由，老闆不想努力了」，引發外界熱烈討論，不少人猜測老闆是否因投資獲利決定退休。

不過，店家隨後也出面澄清，所謂「財富自由只是不想努力的藉口」，真正原因是家中長輩原本就已規劃退休，加上餐飲業長年面臨工時長、人力招募困難等經營壓力，才決定替超過一甲子的老店畫下句點，希望外界不要過度解讀。

然而，市場情勢近日急轉直下。國巨股價自7月初約1,220元高點一路震盪走低，7月下旬跌勢加劇，28日、29日更連續兩個交易日觸及跌停，股價一度回落至500元附近，短短不到一個月幾近腰斬，日K線走勢也被不少投資人戲稱宛如一棵「耶誕樹」。

隨著國巨股價重挫，許多網友也再次想起燕山湯圓先前的「財富自由」貼文，紛紛回到粉絲專頁留言調侃，「老闆上班了」、「老闆明天幾點營業？」、「先回來開店，我們去店裡取暖。」還有人打趣表示，「老闆，去公園繞一圈，應該會有不少人去應徵，不怕找不到人。」也有投資人自嘲，「買進國巨，人生悲劇，歡迎歸來。」一連串留言讓已宣布歇業的老店，意外再掀一波討論熱潮。