煙波「莫內饗宴」跨國聯名首爾名店 雙城限定亮相

煙波國際觀光集團旗下頂級Buffet品牌「莫內饗宴」重塑餐桌美學！重磅攜手首爾漢南洞精品甜點「Raison D'être Dessert」，特邀創辦人陸佳泳（노가영）主廚來台，以莫內名作《吉維尼花園》為謬思，將法式繁花與頂級職人甜藝優雅揉合，傾力打造三款限定藝術甜點。這場為期半年的夢幻聯名將於8月登場，由「新竹莫內饗宴」與8月17日開放試營運的「嘉義莫內饗宴」共同接力呈獻。

創辦人陸佳泳（노가영）主廚曾任首爾康萊德酒店巧克力部門負責人，現為法國知名果泥品牌 Les Vergers Boiron 韓國區品牌大使。其創立的Raison D'être Dessert於首爾西村、漢南洞與光化門皆設有分店，作品屢獲《Monthly Patissier》、《Monthly Bakery》等韓國專業烘焙媒體報導。陸主廚擅長以清晰架構梳理果香、茶韻與香草氣息，不僅追求視覺驚喜，更嚴格把控內餡比例與風味餘韻，展現極致的職人工藝。本次首度與煙波合作，陸主廚便將這份對風味與美學的嚴謹堅持，化為一幅幅兼具質感與靈魂的甜點藝術品。

「新竹莫內饗宴」率先推出兩款限定作品。首推Raison D'être Dessert的人氣代表作「黃色小鴨」。靈感源自花園嬉遊小鴨，圓潤立體的可愛造型極具記憶點；內餡融合柚子甘納許、台灣蜂蜜與血桃蘋果燉果，層次豐富且充滿童趣，於下午茶時段限定供應。本次與煙波聯名新作「綠蔭」則取自莫內花園的蓬勃綠意，以杏仁核桃塔為基底，結合鳳梨薑味果泥的微酸辛調，搭配焙茶香緹與抹茶海綿蛋糕，交織出翠綠迷人的溫潤茶感，於午、晚餐時段獨家呈獻。

此外，在嘉義「煙波城行阿里山北門館」正式開幕前，館內「莫內饗宴」將於8月17日搶先試營運！下午茶時段獨家推出限定甜點「庭園」——以理想中的午後休憩為題，採用巴黎布列斯特泡芙包裹萊姆奶霜、糖漬檸檬、綠薄荷蒙太奶霜與鮮甜綠葡萄，交織出清爽的草本果香，邀請舊雨新知搶先體驗這份愜意與美好。

「莫內饗宴」自去年開幕以來人氣居高不下，被譽為新竹最難預訂的Buffet之一。今年更將這份跨國的餐飲交流與甜點美學拓展至嘉義，展望未來，品牌將持續攜手國際頂尖品牌，將世界代表性的飲食藝術帶入席間。透過職人對時令與細節的極致追求，將美學優雅傾注於舌尖，重新定義Buffet的餐桌價值。