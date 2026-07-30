TWG Tea首推冰茶禮盒！5款人氣茶一次喝 1837紅茶、蜜桃國寶茶入列

沁涼冰茶盛夏最消暑，精品茶品牌TWG Tea首度在台推出「夏日假期冰茶禮盒」，精選5款適合冷泡、冰飲的人氣茶款，包括品牌經典「1837紅茶」、帶有蜜桃果香的「盛夏緋紅南非國寶茶」，以及蘋果尊爵茶、粉紅佛朗明哥之茶、雞尾酒時刻之茶，即日起於全台精品門市及台灣官網限量上市，售價2,180元。

TWG Tea表示，今年首度引進台灣的「夏日假期冰茶禮盒」，以繽紛夏日為設計概念，冰藍色禮盒內收錄5款風味茶品，每款3包、共15入，希望讓消費者在炎炎夏日，也能透過冰茶享受清爽又富層次的品茗體驗。

禮盒中最受矚目的，仍是品牌招牌「1837紅茶」，融合漿果、焦糖與茴香香氣，是TWG Tea最具代表性的經典茶款；另一款人氣茶「盛夏緋紅南非國寶茶」則以酸甜紅莓與蜜桃香氣交織，不含咖啡因，適合全天候飲用。此外，「蘋果尊爵茶」散發濃郁果香、「粉紅佛朗明哥之茶」結合花香與果香層次，「雞尾酒時刻之茶」則以蘭姆酒香為靈感，雖帶有雞尾酒風味，實際並不含酒精，適合夏日聚會享用。

TWG Tea特別採用大型手工縫製茶包設計，讓茶葉在沖泡時有更充裕的舒展空間，完整釋放茶香與風味。加長棉線設計則方便直接放入冷泡壺或玻璃壺中，不論熱泡後加冰，或放入冰箱冷泡12小時，都能輕鬆完成沁涼冰茶。

除了冰茶禮盒，品牌同步推出多款夏季茶具，包括色彩鮮明的「繽冽亮璃彩壺」，以輕量樹脂玻璃材質打造，適合盛裝冷泡茶飲，單入售價4,420元；另有可重複使用的「玻璃吸管組」，每盒8入、售價500元，兼具質感與永續概念。

TWG Tea「繽冽亮璃彩壺」擁有多款鮮豔色彩可供選擇。單入售價為新台幣4,420元。圖/TWG Tea提供