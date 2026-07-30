台中鍋烤節專業評選首戰揭曉！34家入圍名單出爐

台中鍋烤節「專業店家評選」34家入圍店家名單昨天揭曉，經發局說，後續第二階段到店實地評鑑接著展開，將評選出金鍋獎、金烤獎及金蔬獎最高榮譽。入圍金烤獎店家有DEG度韓國烤肉概念等14家，入圍金鍋獎者有牛門薈溫體牛專賣等14家，以及入圍金蔬家的山里見月割烹鍋物等3家店。

市府副秘書長林谷隆昨與電視「飢餓遊戲」節目主持群「國民初戀」林莎及「啦啦隊女神」邊荷律共同抽出第2組東京來回機票、100組萬元鍋烤抵用券及6件限量親筆簽名T-Shirt，吸引許多市民參與線上直播。

34家入圍名單公布後，林莎興奮地說：「好多店都是我的口袋名單，大家一定要截圖保存！」並邀請大家一起按圖索驥，到台中品嚐各家特色鍋烤料理。

林谷隆說，今年鍋烤節共有600多家店家參與全民人氣票選，並推出歷屆最豐富的抽獎獎項。台中擁有多元豐富的鍋烤美食，從清真認證火鍋餐廳到正宗韓式鍋烤等各式異國料理，都能滿足不同族群的味蕾。歡迎全國民眾把握8月14日前活動期間，每天透過「台中通TCPASS」APP完成5大組別投票，天天投、天天抽，以實際行動支持台中在地鍋烤美食。

他說，「專業店家評選」今年首度推出，由台灣食神梁幼祥率領國內外專業評審，以嚴謹、公正的標準完成第一階段書面審查，昨已選出34家入圍店家，後續將透過實地評鑑，進一步選出金鍋獎、金烤獎及金蔬獎得主，期盼藉由專業評選發掘更多優質鍋烤名店。

今年鍋烤節共有600多家店家參與全民人氣票選，並推出歷屆最豐富的抽獎獎項。圖／台中市政府提供