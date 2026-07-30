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Disney+獨家直播Lollapalooza音樂節！JENNIE、CORTIS演出時間一次看
全球年度音樂盛事Lollapalooza將於台灣時間7月31日至8月3日登場，Disney++將同步直播美國芝加哥現場演出，讓台灣樂迷不用飛出國，也能零時差感受世界級音樂節的熱血氛圍。今年演出陣容集結橫跨歐美、日韓的超人氣歌手與樂團，堪稱今夏最受矚目的音樂盛會。
本屆Lollapalooza星光熠熠，今年已經橫掃歐美多個音樂節的BLACKPINK成員JENNIE，以及韓國現象級男團CORTIS都將帶來備受期待的舞台演出；另外，aespa、i-dle、日本人氣雙人組YOASOBI，以及憑藉專輯《BRAT》掀起全球話題的Charli XCX，也都將登上芝加哥舞台，成為全球樂迷關注焦點。
除了重量級卡司外，今年還有Lil Uzi Vert、Lorde、Olivia Dean、sombr、Tate McRae、The Chainsmokers、The Smashing Pumpkins、The xx與Zara Larsson等國際藝人接力演出，從流行、搖滾、電子到嘻哈，呈現多元音樂風格，吸引來自世界各地數十萬名樂迷朝聖。
Disney+表示，本次將配合美國現場演出時間同步直播，完整呈現Lollapalooza精彩舞台，全程以英語播出，不提供重播及隨選觀看，想要零時差欣賞精彩演出的粉絲可得訂好鬧鐘、準時收看。
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