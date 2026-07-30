「全台最黑蛋黃酥」回來了！貓茶町新口味玫瑰、流心芋頭一次吃

中秋送禮市場提前開打，以茶甜點聞名的貓茶町宣布2026年中秋禮盒正式開放預購，由招牌「鐵觀音茶金蛋黃酥」領軍，除了經典商品回歸，今年更一口氣推出「花香玫瑰」、「島嶼芋金流心酥」、「蜜香紅茶歐蕾」三款新品，搭配熱銷回歸的「台灣香草蛋黃酥」及「茶香三劍客」，以「經典茶香 × 創新風味」雙主軸搶攻中秋送禮商機。

其中，被不少甜點控暱稱為「全台最黑蛋黃酥」的鐵觀音茶金蛋黃酥，今年依舊是主打商品。酥皮揉入鐵觀音茶粉，內餡以低糖烏豆沙搭配茶香，包裹醃製熟成的紅土鹹蛋黃，茶香、奶香與蛋黃香氣層層堆疊，甜而不膩。今年更首度推出6入禮盒，滿足小家庭及精緻送禮需求，9入金箔禮盒預購價最低750元起。

去年上市即熱賣的「台灣香草蛋黃酥」今年也再度回歸，選用台灣栽培香草莢浸泡蘭姆酒3個月製成香草酒，再醃漬熟成紅土鴨蛋，搭配獨家低糖烏豆沙與法式香草酥皮，呈現細膩香氣與豐富層次，預購優惠價750元。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

除了經典蛋黃酥系列，今年最受矚目的亮點則是三款全新創意甜點。「花香玫瑰」將文山包種茶揉入酥皮，搭配玫瑰與鳳梨果餡，外型點綴玫瑰巧克力，宛如法式甜點；「島嶼芋金流心酥」則以大甲芋頭、金山地瓜打造流心內餡，融合台灣在地農產特色；「蜜香紅茶歐蕾」則將蜜香紅茶、巧克力與曲奇結合，茶香與可可香交織，鎖定喜愛成熟系風味的消費者。

曾獲「新味食潮獎」的「茶香三劍客」今年也推出全新「焙火款」，與原有經典款雙版本同步販售，集結鐵觀音、紅烏龍、金萱烏龍、炭焙烏龍等多款台灣特色茶製成茶餅乾，一般消費者採隨機出貨，希望增添開箱驚喜。

貓茶町表示，今年中秋禮盒即日起至9月下旬陸續開放預購，不同商品有不同優惠期限，其中新品系列預購至9月27日，鐵觀音茶金蛋黃酥及台灣香草蛋黃酥則預購至9月20日止，數量有限、售完為止。

貓茶町經典款「全台最黑蛋黃酥」今年中秋回歸。圖/貓茶町提供