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華航皮卡丘彩繪機聯名商品開賣 1:200模型機限量500台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品，包含迷你隨身包、手機掛繩組、落肩短袖 T 恤與機能長袖帽T即日起開賣，最新商品1：200模型機，首波限量預購開放即迅速完售。圖／華航提供
「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品，包含迷你隨身包、手機掛繩組、落肩短袖 T 恤與機能長袖帽T即日起開賣，最新商品1：200模型機，首波限量預購開放即迅速完售。圖／華航提供

華航空「皮卡丘彩繪機 CI2」聯名商品全新上市，即日起開賣迷你隨身包、手機掛繩組、落肩短袖 T 恤與機能長袖帽T，不鏽鋼口袋保溫瓶、雲朵杯蓋不鏽鋼杯組下月起輪番推出，而最受歡迎的模型機也即將開放訂購，限量500台。

華航攜手The Pokémon Company，將機身上的飛翔皮卡丘、快龍、迷你龍等人氣角色，融合台灣花磚、祥雲圖騰等在地意象，打造橫跨旅遊配件、潮流服飾與生活選物的風格提案，而最新商品1：200模型機，首波預購200台開放即迅速完售，表現聯名商品的超高人氣。

生活用品包含手機掛繩組是以天空藍織帶搭配快龍手機貼片及飛機造型吊飾；短袖T恤與長袖帽T，將飛翔皮卡丘巧妙藏於口袋與袖口；雲朵杯蓋不鏽鋼杯組運用立體雲朵造型杯蓋，結合杯身滿版皮卡丘圖樣。

不鏽鋼口袋保溫瓶身印製連續精美花磚圖騰；迷你隨身包則將印花妝點於前幅口袋延伸至內裡，佩掛精靈球造型小包，讓飛翔皮卡丘與台灣文化風情一路隨行。

華航表示，「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品全品項於華航eMall網站及機上 Home Delivery 送貨到府服務陸續上架，其中飛行夾克復刻經典航空質感單品，搭配彩繪機造型飄帶與可替換臂章，並點綴繽紛皮卡丘與精靈球刺繡圖樣，也重新開放販售；迷你迴力飛機已經在台北寶可夢中心熱烈販售中。

中華航空「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品於華航 eMall 網站及機上 Home Delivery 送貨到府服務陸續上架。圖／華航提供
中華航空「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品於華航 eMall 網站及機上 Home Delivery 送貨到府服務陸續上架。圖／華航提供

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