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報紙圖像化身浪漫信物！報時光×點點印首推限定主題本與快拍卡

聯合新聞網／ 台北訊
老派的浪漫，是說完「我愛你」之後，還想替你把這份心意好好留下來。圖／報時光提供
老派的浪漫，是說完「我愛你」之後，還想替你把這份心意好好留下來。圖／報時光提供

當數位訊息成為日常，情感的傳遞也變得快速而短暫。今年，報時光首次攜手客製化相片書品牌點點印，以「我們的老派浪漫」為主題，精選來自聯合報1950至1970年代典藏圖像，包含電影廣告、副刊插畫與生活廣告設計，推出限定版「主題本」與「快拍卡」企劃，讓75年前塵封於報紙中的時代記憶，重新成為送給重要之人的浪漫信物。

報時光長期致力於舊報資產的整理與活化，將過往刊載於報紙中的圖像與版面，轉化為承載生活樣貌與情感溫度的文化檔案。本次與點點印合作，進一步將典藏檔案轉化為可實際使用的創作媒介，提供使用者以影像記錄情感的全新形式。

報時光表示，透過將歷史報紙中的生活片段與現代照片結合呈現，讓不同年代的影像在同一作品中交會，形成跨越時間的情感對話，延伸「愛情最初的模樣，其實一直都在」的主張。

聯名企劃推出兩款限定商品，滿足不同的送禮與收藏需求。其中，「主題本」以情境式主題與老報廣告插畫為基礎，使用者僅需選擇並上傳照片，即可完成一本具有完整敘事結構的主題相片書。透過「個人影像 × 舊報廣告」的編排方式，讓每一頁都像是一封跨越時代的情書。

主題本｜專屬版型一鍵套用，以今日合照搭配昔日廣告插圖，讓不同時代的畫面彼此對話。圖／報時光提供
主題本｜專屬版型一鍵套用，以今日合照搭配昔日廣告插圖，讓不同時代的畫面彼此對話。圖／報時光提供

另一款「快拍卡」以一組16張形式呈現，每張卡片皆可放入不同照片，並融入老報紙插畫與廣告視覺元素，產品設計強調可收藏與可分享性。無論是情侶、家人、朋友或與寵物的相處時光，都能轉化為一張張可被獨立保存與傳遞的紙本記憶，紀錄生

快拍卡｜老式電影本事文案、副刊插畫作為底紋，收藏那些日常裡微小卻值得記住的浪漫。圖／報時光提供
快拍卡｜老式電影本事文案、副刊插畫作為底紋，收藏那些日常裡微小卻值得記住的浪漫。圖／報時光提供

報時光相信，老派不只是懷舊，而是一種願意認真對待彼此的方式；紙本也不只是紀念，而是讓時間留下痕跡的載體。

希望在這個充滿愛意的節日裡，邀請每一位珍惜回憶的人，把屬於彼此的故事，印成一本能陪伴歲月的浪漫情書。

✭試做主題本 > https://reurl.cc/AXk223

✭試做快拍卡 > https://reurl.cc/4YadN2

報時光

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