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OPENPOINT也能「0元吃」 7-ELEVEN點數攻進餐飲通路

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
OPENPOINT也能「0元吃」 7-ELEVEN點數攻進餐飲通路。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT也能「0元吃」 7-ELEVEN點數攻進餐飲通路。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，藉由OPENPOINT APP跨出門市服務架構「uniopen會員生活圈」。即日起，OPENPOINT點數生態系再擴大新增連鎖餐飲通路品牌，OPENPOINT點數可於結帳當下直接折抵金額，創造即時回饋感受，1點折抵1元，最高可享全額折抵，讓uniopen會員享有如同「0元吃」的愉悅。

7-ELEVEN自2014年深耕OPENPOINT點數生態系，藉由會員、點數、APP三策略，持續領先同業推出差異化數位服務，快速圈粉逾2,000萬名uniopen會員，更持續整合集團旗下生活品牌通路串聯uniopen聯名卡，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，持續擴大點數經濟規模。

2020年更領先同業讓OPENPOINT點數跨20大以上通路當現金折抵，1點等於1元，包含百貨、航空、高鐵、飯店、加油站等，應有盡有。為拓展餐飲通路使用，即日起新增阿爾法餐飲集團旗下雞湯大叔、麵屋一燈、雞湯桑、撈王、賴山嶼等連鎖餐飲品牌，點數可以直接折抵餐費，折抵無上限，等同「0元吃」(折抵適用門市以各品牌官方公告資訊為準)。即日起還推出限時1點OPENPOINT就能換人氣招牌小點活動，等於只要1元，限時限量。

不僅如此，觀察上班族通勤、午休用餐及下午茶時段為門市消費高峰，為搶攻「時間經濟商機」，自即日起新增OPENPOINT行動隨時取外帶自取服務按鈕，讓消費者提前線上完成下單、到店即取，節省等待時間，打造全台最綿密、最即時取餐網絡。

OPENPOINT行動隨時取提供多元商品組合、價格實惠、取貨據點綿密、取貨模式多元，消費者可隨時線上預購CITY飲品、鮮食、麵包、飲料、冰品等電子提貨券，目前已養成逾800萬人次就近到7-ELEVEN領取商品。

其中觀察到有購買OPENPOINT行動隨時取會員到店頻率較沒有購買會員增加超過一倍，且兌領商品時大多還會搭配其他商品併購，客單價明顯增加，以早餐尖峰時段兌換咖啡、豆乳品居多，同步購買麵包、三明治、地瓜等店內商品比例超過三成，由此顯示OPENPOINT行動隨時取為門市穩健培養熟客經營工具之一。

OPENPOINT 7-Eleven 餐飲

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