台南遠東香格里拉醉月樓 功夫新菜登場

位於府城高空地標台南遠東香格里拉飯店38樓的中餐廳「醉月樓」，以環景視野、江浙料理與細緻服務深受饕客喜愛。餐廳即日起推出多道功夫新菜，以「一道菜，一個故事」為主軸，從時間、火候與料理工序，重新詮釋江浙菜的飲食內涵。

醉月樓主廚許忠賢擁有逾三十年中餐資歷，熟稔江浙料理「燉、煨、燒、滷」等傳統工藝。他表示：「真正經得起時間考驗的味道，都來自耐心。好的中菜，不只是食材，更是在火候、時間與經驗中，慢慢累積出的層次。」此次菜單更新除延續江浙料理特色，也希望透過每一道菜，讓賓客認識中菜背後的工藝與飲食文化。

此次新菜中，「金陵文武鴨湯」最具代表性。以燒鴨與白鴨共燉，一文一武，歷經長時間共燉，讓燒鴨的醇厚與白鴨的清鮮自然融合。入口溫潤，尾韻悠長，不靠厚重調味，而是靠時間堆疊出層次。

江浙料理講究「濃而不重、鮮而有味」，紅燒則最考驗火候與耐心。「稻草札天麴肉」先以稻草燻香，再加入紅麴、啤酒與秘製醬汁細火慢燉，交織煙燻香、醬香與淡淡麥香；「梅菜天麴燒大蝦」融合江浙燒功與客家梅干菜風味，以梅香醬汁襯托大蝦鮮甜，尾韻回甘；「蒜子豆腐燒筍殼魚」透過先煎後燒，使魚肉保持細嫩，同時吸附蒜香與醬汁，呈現濃而不膩的滋味。

喜愛辛香風味的饕客，可品嚐「四川潑辣高山鱸魚」。熱油澆淋瞬間激發蔥、蒜、辣椒與青花椒香氣，在麻、辣、鮮、香之間，仍保留鱸魚細嫩鮮甜的本味；「石鍋羊肚菌燒豆腐」則藉由石鍋餘溫，釋放羊肚菌、高湯、香菇與開陽交織出的鮮香，使豆腐充分吸收湯汁。

「江南灶香滷豬手捲」以長時間滷製、手工去骨塑形，再覆上濃縮滷汁製成的醬凍，呈現細緻膠質與醇厚滷香；餐後甜點「定勝狀元糕」源自江南傳統點心，取「旗開得勝、步步高升」的吉祥寓意重新演繹，米香溫潤、口感細緻，為餐宴畫下圓滿句點。

此外，「桂花炒蟹肉」、「府城腐皮鯛魚鮮蝦捲」、「上海沙薑蔥油雞」及「江南灶生煎包」等，也分別展現快炒火候、手工菜工藝、跨菜系融合與上海麵點特色，呈現多元中菜風貌。

此次新菜歷經數月研發，除保留江浙料理特色，也融入不同地域風味，希望為熟客帶來新的餐飲體驗，並讓更多年輕族群認識中菜工藝。八月連續四週的指定功夫菜優惠，亦為暑假聚餐、家庭聚會及商務宴請提供更多選擇。