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Swatch再度合作瑞士盧卡諾影展 聯名表狂野致敬「金豹獎」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
NEW GENT表款從表款設計、外盒包裝都具有鮮豔黃色視覺，戲劇性強烈。圖／Swatch提供
NEW GENT表款從表款設計、外盒包裝都具有鮮豔黃色視覺，戲劇性強烈。圖／Swatch提供

湖畔微風與中世紀古堡交織的瑞士小鎮，第79屆的瑞士「盧卡諾影展」（Locarno Film Festival）將在此再度舉辦。自1946年為自由發聲而生，這座歐洲權威國際影展又以最高榮譽「金豹獎」、以及容納8000人的Piazza Grande露天影院聞名；瑞士平價手表第一品牌Swatch將於今年再度與影展合作，並為盛會注入歡樂的藝術活力。

致敬影展高辨識度的野性美學，Swatch推出特別限量表款LOCARNO79 PAY。採用NEW GENT表款架構，黑色太陽紋磨砂表盤點綴鮮黃細節，搭配觸感獨特的人造豹紋皮毛表帶與專屬皮革表環，展現自由不羈的先鋒態度；表款更融入便捷的Swatch Pay感應支付功能，將時髦美學與現代科技完美扣合。

時間與藝術的交會不僅於手表表盤，自2015年始，品牌即創設「Swatch First Feature Award」，獎勵新銳導演首部長片並提供上海Swatch Art Peace Hotel藝術家駐留機會，2026年展會期間，駐村藝術家Sam Wilde創作的Precarious Pangolins藝術裝置亦將亮相。

於此同時，Swatch並以特別企劃的車隊帶來火車站與影展場地間的接駁服務，服務長達11天，將瑞士Locarno小城化身宛如好萊塢的星光、華麗、活力。Swatch限量版LOCARNO79 PAY腕表亦已於台灣門市、品牌官方網站全面販售，訂價則為4,150元，

由於盧卡諾影展最高榮譽為「金豹獎」，因此限量聯名表款也選用了特製表帶、呈現仿豹紋的狂野視覺。圖／Swatch提供
由於盧卡諾影展最高榮譽為「金豹獎」，因此限量聯名表款也選用了特製表帶、呈現仿豹紋的狂野視覺。圖／Swatch提供

Swatch並以特別企劃的車隊帶來火車站與盧卡諾影展間的接駁服務，服務長達11天。圖／Swatch提供
Swatch並以特別企劃的車隊帶來火車站與盧卡諾影展間的接駁服務，服務長達11天。圖／Swatch提供

Swatch LOCARNO79 PAY腕表，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch LOCARNO79 PAY腕表，4,150元。圖／Swatch提供

Swatch 瑞士 影展

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