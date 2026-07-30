快訊

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

熊本強震死亡增至28人！日本政府：救命與救援是和時間賽跑

外交部祭對等反制 即日起暫停受理摩洛哥國民來台簽證申請

聽新聞
0:00 / 0:00

5大歐陸交響樂團將訪台 王羽佳首度化身指揮

中央社／ 台北30日電
MNA 2026_27樂季匯聚多位國際古典樂壇巨星，小提琴女神瑪莉亞杜尼亞絲(左起)、蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主趙成珍、大提琴巨星馬友友、鋼琴巨星郎朗、「全球第一男高音」胡安迪亞哥佛瑞茲、鋼琴天后王羽佳、卡普松。圖／牛耳藝術提供 陳穎
MNA 2026_27樂季匯聚多位國際古典樂壇巨星，小提琴女神瑪莉亞杜尼亞絲(左起)、蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主趙成珍、大提琴巨星馬友友、鋼琴巨星郎朗、「全球第一男高音」胡安迪亞哥佛瑞茲、鋼琴天后王羽佳、卡普松。圖／牛耳藝術提供 陳穎

牛耳藝術將邀請柏林國家歌劇院管弦樂團、維也納愛樂等5大歐陸交響樂團訪台，其中鋼琴名家王羽佳將首度身兼指揮與獨奏，領軍馬勒室內樂團演出布拉姆斯2首鋼琴協奏曲。

根據牛耳藝術今天公布的新樂季資料，牛耳藝術從9月開始在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心三大國家級場館，推出橫跨四個月、共26場世界級演出，台灣樂迷無需遠赴海外，即可飽覽世界古典樂壇頂尖的演出陣容。

今年樂季當中，維也納愛樂再度訪台並由大師索契夫（Tugan Sokhiev）掌舵，攜手鋼琴巨星郎朗同台獻藝；索契夫已獲選擔任2027年維也納新年音樂會指揮，台灣樂迷將能在全球引頸期盼的新年音樂會登場前，提前為 2027 年揭開序幕。

睽違14年的德奧權威提勒曼（Christian Thielemann）則親自領軍首度訪台的柏林國家歌劇院管弦樂團，攜手鋼琴大師布赫賓德（Rudolf Buchbinder）與頂尖女高音尼倫德（Camilla Nylund）同台，呈獻莫札特、布魯克納與理查．史特勞斯等德奧經典名作。

席捲歐洲樂壇、由庫倫奇斯（Teodor Currentzis）創立的烏托邦管弦樂團首度登台，希梅諾（GustavoGimeno）將帶著盧森堡愛樂與小提琴家杜尼亞絲（María Dueñas）共同揭開樂季序幕。

獨奏家部分，大提琴名家馬友友新計畫「Wisdomfor a Broken World」攜手加拿大原住民男高音暨作曲家達徹（Jeremy Dutcher），以大提琴與歌聲展開跨越文化歷史與族群的人文對話。其他還包括蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主趙成珍、法國大提琴名家卡普松（Gautier Capuçon）將輪番登場。

成熟而充滿魅力的男高音胡安‧迪亞哥．佛瑞茲（Juan Diego Flórez）將來台舉行獨唱會，精選威爾第等經典歌劇作品選粹。牛耳今年也引進年輕樂迷期待的雙琴俠全新巡演「Sacrilegious Games」；維也納愛樂與柏林愛樂頂尖團員組成的 Philharmonix將以跨界創意與多元風格，帶給樂迷更多音樂新選擇。

王羽 交響樂團 維也納

延伸閱讀

兩廳院2026秋天藝術節 7國8檔作品理解彼此

「魔女宅急便」音樂劇到台中 歌劇院裡繼續勇敢飛翔

DREAM PLAZA 周年慶 玲廊滿藝《書畫博客》集結四大畫廊打造藝術空間

【書評 散文】凌性傑／最重要的是心

相關新聞

5大歐陸交響樂團將訪台 王羽佳首度化身指揮

牛耳藝術將邀請柏林國家歌劇院管弦樂團、維也納愛樂等5大歐陸交響樂團訪台，其中鋼琴名家王羽佳將首度身兼指揮與獨奏，領軍馬勒...

華航皮卡丘彩繪機聯名商品開賣 1:200模型機限量500台

中華航空「皮卡丘彩繪機 CI2」聯名商品全新上市，即日起開賣迷你隨身包、手機掛繩組、落肩短袖 T 恤與機能長袖帽T，不鏽鋼口袋保溫瓶、雲朵杯蓋不鏽鋼杯組下月起輪番推出，而最受歡迎的模型機也即將開放訂購，限量500台。

報紙圖像化身浪漫信物！報時光×點點印首推限定主題本與快拍卡

當數位訊息成為日常，情感的傳遞也變得快速而短暫。今年，報時光首次攜手客製化相片書品牌點點印，以「我們的老派浪漫」為主題，精選來自聯合報1950至1970年代典藏圖像，包含電影廣告、副刊插畫與生活廣告設計，推出限定版「主題本」與「快拍卡」企劃，讓75年前塵封於報紙中的時代記憶，重新成為送給重要之人的浪漫信物。

OPENPOINT也能「0元吃」 7-ELEVEN點數攻進餐飲通路

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，藉由OPENPOINT APP跨出門市服務架構「uniopen會員生活圈」。即日起，OPENPOINT點數生態系再擴大新增連鎖餐飲通路品牌，OPENPOINT點數可於結帳當下直接折抵金額，創造即時回饋感受，1點折抵1元，最高可享全額折抵，讓uniopen會員享有如同「0元吃」的愉悅。

台南遠東香格里拉醉月樓 功夫新菜登場

位於府城高空地標台南遠東香格里拉飯店38樓的中餐廳「醉月樓」，以環景視野、江浙料理與細緻服務深受饕客喜愛。餐廳即日起推出多道功夫新菜，以「一道菜，一個故事」為主軸，從時間、火候與料理工序，重新詮釋江浙菜的飲食內涵。

Swatch再度合作瑞士盧卡諾影展 聯名表狂野致敬「金豹獎」

湖畔微風與中世紀古堡交織的瑞士小鎮，第79屆的瑞士「盧卡諾影展」（Locarno Film Festival）將在此再度舉辦。自1946年為自由發聲而生，這座歐洲權威國際影展又以最高榮譽「金豹獎」、以及容納8000人的Piazza Grande露天影院聞名；瑞士平價手表第一品牌Swatch將於今年再度與影展合作，並為盛會注入歡樂的藝術活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。