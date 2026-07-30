5大歐陸交響樂團將訪台 王羽佳首度化身指揮

牛耳藝術將邀請柏林國家歌劇院管弦樂團、維也納愛樂等5大歐陸交響樂團訪台，其中鋼琴名家王羽佳將首度身兼指揮與獨奏，領軍馬勒室內樂團演出布拉姆斯2首鋼琴協奏曲。

根據牛耳藝術今天公布的新樂季資料，牛耳藝術從9月開始在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心三大國家級場館，推出橫跨四個月、共26場世界級演出，台灣樂迷無需遠赴海外，即可飽覽世界古典樂壇頂尖的演出陣容。

今年樂季當中，維也納愛樂再度訪台並由大師索契夫（Tugan Sokhiev）掌舵，攜手鋼琴巨星郎朗同台獻藝；索契夫已獲選擔任2027年維也納新年音樂會指揮，台灣樂迷將能在全球引頸期盼的新年音樂會登場前，提前為 2027 年揭開序幕。

睽違14年的德奧權威提勒曼（Christian Thielemann）則親自領軍首度訪台的柏林國家歌劇院管弦樂團，攜手鋼琴大師布赫賓德（Rudolf Buchbinder）與頂尖女高音尼倫德（Camilla Nylund）同台，呈獻莫札特、布魯克納與理查．史特勞斯等德奧經典名作。

席捲歐洲樂壇、由庫倫奇斯（Teodor Currentzis）創立的烏托邦管弦樂團首度登台，希梅諾（GustavoGimeno）將帶著盧森堡愛樂與小提琴家杜尼亞絲（María Dueñas）共同揭開樂季序幕。

獨奏家部分，大提琴名家馬友友新計畫「Wisdomfor a Broken World」攜手加拿大原住民男高音暨作曲家達徹（Jeremy Dutcher），以大提琴與歌聲展開跨越文化歷史與族群的人文對話。其他還包括蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主趙成珍、法國大提琴名家卡普松（Gautier Capuçon）將輪番登場。

成熟而充滿魅力的男高音胡安‧迪亞哥．佛瑞茲（Juan Diego Flórez）將來台舉行獨唱會，精選威爾第等經典歌劇作品選粹。牛耳今年也引進年輕樂迷期待的雙琴俠全新巡演「Sacrilegious Games」；維也納愛樂與柏林愛樂頂尖團員組成的 Philharmonix將以跨界創意與多元風格，帶給樂迷更多音樂新選擇。