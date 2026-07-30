全台首間女性限定日式青旅開幕！校長宿舍住一晚688元起 只有10個床位

瞄準女性獨旅與閨蜜旅行市場，雲品國際再度為台東舊城注入新亮點。繼活化北町日式宿舍群推出「寶桑町屋」後，全新旅宿品牌「寶桑小町（Komachi by Machiya Posong）」將於8月1日正式開幕，將昔日台東女中校長宿舍改造為全台少見、女性限定入住的日式文創青年旅館，開幕優惠每床每晚688元起，旅人還能在近百年老屋、日式庭院、百年老樹與浪漫心型水池中，享受慢旅行的療癒時光。

「寶桑小町」前身為魚刺人雞蛋糕據點，基地約200坪，保留完整日式庭院景觀與歷史建築特色，是雲品國際持續推動台東歷史街區活化的重要新據點。旅館共規劃10個女性專屬床位，主打安全、舒適且具設計感的住宿空間，希望吸引女性獨旅、數位遊牧族及閨蜜小旅行入住。

新品牌名稱取自日本平安時代才女、六歌仙之一「小野小町」，「小町」在日文中也有「美女」之意，象徵優雅、自信與美好旅程。雲品希望打造一個讓女性旅人安心交流、自在放鬆的旅行據點，透過旅遊社交（Social Travel），讓陌生人也能在旅途中分享故事、認識彼此。

建築室內約46坪，完整保留日式官舍通透明亮的格局，設有上下舖床位，每床均配置床簾、插座及獨立置物櫃，兼顧隱私與便利。公共空間則以日式茶几、書棚、懶骨頭沙發打造舒適氛圍，旅人可在百年老屋中閱讀、放空，感受老屋與庭院交織的靜謐氣息。

雲品國際總經理丁原偉表示，寶桑町屋開幕後，以「在歷史裡住一晚」的特色體驗快速打開市場，首月即達獲利目標。除了包棟住宿深受家庭與閨蜜客群喜愛，青年旅館也吸引不少單人旅行者及數位遊牧族長住，在町屋管家奉上的台東紅烏龍茶陪伴下，逐漸形成分享旅行故事的交流空間。

觀察市場需求後，雲品決定進一步推出女性專屬旅宿，希望提供更安心、更具質感的住宿體驗，也讓女性獨自旅行時，多一個兼具安全感與文化氛圍的新選擇。

未來「寶桑小町」將與「寶桑町屋」、北町丼飯屋、寶町藝文中心等據點串聯，形成完整的北町文化旅遊聚落。入住旅客除可體驗日式老屋住宿，也能穿上浴衣漫步街區，參與在地導覽，深入認識台東舊城歷史與生活風景。

「寶桑小町」將於8月1日正式營運，開幕優惠平日（周日至周四）每床688元、周五788元、周六及國定假日888元，為女性旅人提供一處兼具文化、美學與療癒感的慢旅行新選擇。

「寶桑小町」青年旅館床位規劃採上下舖的形式，床邊設有插座，並以床簾保有隱私。圖／雲品國際提供

繼寶桑町屋後，雲品國際最新力作「寶桑小町」，設計為女性入住的青年旅館。圖／雲品國際提供