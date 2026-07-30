桃園機場限定必買！十大人氣隱藏版好物揭曉 香氛、美食、IP聯名一次收

出國除了安排行程、準備行李，逛免稅店也是讓人滿心期待的環節。桃園機場不只有免稅優惠，還有不少只有在機場才能買到的免稅限定商品，像是熱門IP聯名周邊、獨家酒款、美妝保養禮盒，及融合台灣特色設計的伴手禮，因為「錯過這裡就買不到」，也讓購物更有尋寶的樂趣！

究竟哪些桃園機場限定商品最受網友關注？又有哪些獨家聯名與特色商品引發討論熱潮？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網路討論度最高的十大桃園機場熱門限定商品類型，一起來揭曉哪些讓旅客甘願提早到機場報到、只為搶先入手的話題好物吧！

No.1 香水美妝保養品

翻攝FB／EVER RICH 昇恆昌

相較於市區通路，免稅商店匯集多元國際品牌，Dior、Lancôme、SK-II等知名品牌也提供免稅限定大容量、機場獨家商品，讓旅客能在候機期間盡情探索，尋找適合自己的香氛、美妝與保養新品。

近年在香氛圈討論度相當高的德國極簡品牌Jil Sander，目前桃園機場是唯一的實體通路。首款官方香氛「Olfactory Series 1（嗅覺系列）」共有6款迷人的中性香氣。其中，「一葉」、「雨後」與「塵煙」三款香氣各具特色，從清新綠意、雨後花木氣息到沉穩木質調，展現品牌標誌性的極簡美學。Threads上有網友分享，「精品級小眾香氛」、「品項很齊全而且價格非常划算，折扣完只要6千初⋯還送一罐1:1縮小的小Q香」。

除了小眾香氛，源自荷蘭的身體護理品牌RITUALS也是不少旅客必逛品牌。最新的「THE RITUAL OF YOZAKURA（夜櫻系列）」以日本夜間賞櫻為靈感，結合吉野櫻花、清酒與黑米萃取，融合花香與柔和氣息，想親自感受這份療癒香氛，現階段只能在桃園機場選購。

No.2 機場獨家酒款

網友提供

說到出國逛免稅店，酒類商品絕對是許多台灣旅客的必買清單之一。免稅通路中的特色酒款除了價格優勢，也代表不同產地的風土特色；許多知名威士忌酒廠也會推出機場限定款，成為出國送禮或收藏時的熱門選擇。

像是「釀酒大師陳年金門高粱酒」就是結合台灣文化與工藝價值的免稅限定酒款！以陳年老酒調和出醇厚風味，瓶身融入金門的地景意象，非常具有收藏價值。「龍騰九霄金門高粱酒」則以「璀璨金」與「琉璃藍」雙瓶身打造吸睛外觀，融入傳統廟宇神龍意象，成為旅客帶走台灣故事的質感伴手禮。

而另一款機場必帶的特色酒款則是台灣之韻系列首部曲「海洋」單一麥芽威士忌，以台灣島嶼為靈感，融合在地特色與精品威士忌工藝，展現台灣威士忌的獨特魅力。

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No.3 節慶限定伴手禮

翻攝官網／昇恆昌

每逢佳節，機場免稅店就會推出各式特色限定禮盒，提供返鄉探親、商務往來的旅客在機場輕鬆挑選伴手禮。日前藝人曾沛慈在《乘風2026》節目後台將「躉泰紅豆麻糬Q餅」送給王霏霏、孟佳等人，其綿密紅豆沙與Q彈麻糬的飽滿內餡大受好評，在王霏霏等藝人於社群平台上分享推薦後，引發國內外代購與打卡熱潮。有眼尖網友在Threads上指出，「機場的包裝盒是特別款」，引發網友熱烈討論，「今天看到好多人在問」、「看起來好好吃」、「我週五飛也去買哈哈」。

隨著中秋節腳步接近，機場免稅店也將推出節慶限定禮盒，大家不妨提前關注，在出發前為親友挑選一份兼具心意與台灣特色的佳節好禮。

No.4 高端精品與珠寶

翻攝FB／EVER RICH 昇恆昌、EVER RICH 昇恆昌風格選﻿

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對於重視工藝與設計的旅客而言，精品、腕錶與珠寶不只是配件，也能成為旅途紀念的收藏品，遇上機場限定款式或免稅獨家設計，更增添了難得與獨特性。

日本精工（Seiko）旗下頂級腕錶品牌Grand Seiko推出專為旅人設計的昇恆昌獨家限定款機械GMT腕錶SBGM257「Moondrop」月之露。深藍色錶盤搭配幾何螺旋紋設計，呈現月光映照露珠的迷人光澤，搭載高精度9S66 GMT機芯，本地時針可獨立調整，適合經常跨時區旅行的旅客。

此外，昇恆昌珠寶（Ever Rich Jewelry）的Orchid Essence蘭之本質系列純金串珠手鍊「綺之蘭」，將蘭花線條融入飾品設計；Alishan Series阿里山系列水晶手鍊則以日出、雲海與森林為靈感，美麗獨具意義，而且充滿台灣風情特色，不僅是不少網友討論的精品，也很適合作為外國旅客帶回家鄉的紀念禮物。

如果偏愛國際精品珠寶，則不能錯過由韓國人氣男團Stray Kids成員I.N代言的義大利珠寶品牌Damiani。旗下MIMOSA系列以含羞草為靈感，透過不規則排列的鑽石勾勒花朵盛開姿態，在低調優雅中展現細膩層次，近看更能感受到精緻工藝魅力，無論犒賞自己，或作為送給重要之人的禮物，都相當值得入手。

No.5 機場限定零食

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想把台灣味帶出國，除了傳統伴手禮，結合台灣特色與職人手藝的零食也很搶手！網友提到，「出國旅遊前最需要桃園機場的免稅商店爆買一波」、「機場免稅店其實也可以買到零食&玩具」，像是博仁堂的府城五香脆蝦餅禮盒，五香粉搭配酥脆蝦餅，口味鹹香超涮嘴，帶出國也能吃到台南在地風味；另外還有胡同燒肉推出的「吮指鹹酥元氣爆爆海苔」，也是免稅限定而且具有台式特色的零食選擇。

現在機場甚至買得到陳耀訓、武子靖等知名烘焙職人與昇恆昌合作推出的系列糕點！「武子靖－黑金鳳梨酥」以竹炭餅皮點綴奢華金粉，包覆土鳳梨與17號鳳梨的酸甜內餡，入口就能感受到濃郁鳳梨香氣；「陳耀訓－茂谷酥」外皮酥鬆不膩，嚴選當季茂谷柑熬製成內餡，呈現清爽柑橘果香，看到的瞬間絕對會忍不住想帶上一盒。

巧克力一直是旅途中很受歡迎的甜蜜伴手禮，結合台灣風味，更讓人迫不及待想帶回家鄉分享。Cona's妮娜在免稅通路首賣台灣系列綜合夾心巧克力，其中限定包裝的「免稅機場獨家紅玉烏龍綜合夾心巧克力」，結合日月潭紅玉紅茶或高山炭焙烏龍，呈現茶香與可可交織的風味，一口能吃到巧克力與高山茶同時在舌尖上的雙重饗宴。

No.6 茶葉

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台灣茶向來以鮮明的地域特色聞名，不同茶款展現出產地環境與製茶工藝，饕客們千萬別錯過機場免稅店裡的台灣特色茶品！「雲霧杉林溪禮盒」帶有高山茶特有的清香與甘甜滋味；如果想要一次搜尋台灣所有經典茶款，昇恆昌的「格子茶10入禮盒」一次集結鹿谷凍頂烏龍茶、竹山翠玉茶、阿里山金萱烏龍茶、杉林溪高山茶、玉山高山烏龍茶，也是討論度很高的茶葉品項。

No.7 限定IP聯名

翻攝官網／昇恆昌

可愛爆擊！三麗鷗（Sanrio）最經典角色群結合滿滿台味的「夜市小吃」，打造專屬台灣的吊飾系列。看大耳狗戴上帥氣的黃框小墨鏡，捧著一杯珍珠奶茶；布丁狗挺著圓肚肚，抱著經典公雞袋裝著的酥脆雞排；傲嬌的酷洛米與黃紫地瓜球、Hello Kitty與傳統酸菜控肉刈包、戴草帽的美樂蒂與糖葫蘆、人魚漢頓與波浪番茄醬大熱狗等，每一款都超萌、非常值得收藏。

許多被「萌到」的網友大喊，「台灣限定布丁狗吃雞排超QQ，居然連庫洛米、大耳狗都有」、「這桃園機場限定吊飾也太可愛了吧」、「救命..想+1」、「有出國就要買」、「去桃機挖寶」。

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此外，三麗鷗全明星陣容也推出機場免稅限定20吋前開式登機行李箱、經典明星造型中筒襪等商品；還有「耍廢貓台灣美食宇宙系列盲盒」結合台灣飲食元素，每盒都有不同驚喜，相當適合送給同樣想躺平的同事好友，當作辦公室桌上擺飾，或放在居家療癒小角落。

No.8 特色文創商品

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將台灣的溫度、文化與土地色彩融入其中，是最具代表性的文創紀念小物。像是「機場免稅獨家臺灣特色浮雕鑰匙圈」集結珍珠奶茶、茄芷袋、麻將、天燈、芒果冰等圖樣，以可愛吸睛的設計濃縮台灣特色，是不少旅客輕鬆入手、自用送禮兩相宜的人氣文創禮品；另外還有機場限定的「刺繡飲料袋」，有台灣、台北地標等可愛小圖樣，也是兼具實用與收藏價值的特色小物。

除了充滿台灣意象的特色小物，也有結合設計與永續概念的文創商品。德國經典泰迪熊品牌Steiff與台灣永續設計品牌Story Wear合作推出「我愛臺灣泰迪熊」，以回收丹寧布料製作，結合Steiff經典金耳扣工藝，將永續理念融入紀念商品設計。

此外，機場裡其實也有不少值得留意的小巧思。像是機場餐廳hómee KITCHEN，只要點套餐就會附贈「平安米香」，以100%臺灣米製造，不僅支持永續消費與減碳ESG理念，也在啟程前增添一份來自台灣的祝福。

No.9 旅行用品與配件

翻攝官網／昇恆昌

出國前，許多人也會順手添購旅行配件，畢竟一條好用的掛繩、一個輕巧的隨身包都能讓旅程更方便。MAGEASY「FORMOSA&WILD-昇恆昌限定系列」以台灣山林景觀與特有種動物為靈感，將在地元素融入掛繩與包款設計，不只是實用的旅行小物，也是一份充滿台灣特色的旅行紀念。

No.10 咖啡

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對於咖啡愛好者而言，候機絕對要來杯機場限定的台灣精品咖啡！

位於桃園機場第一航廈A9與B7候機室旁的「L.E.A.F CAFÉ子葉咖啡」，精選多款機場限定的阿里山高山咖啡，以手沖方式呈現細緻且富有層次的風味，也有禮盒選擇，其中更包含榮獲阿里山莊園咖啡菁英交流賽金質獎的限量批次，讓旅客不用特地跑到產地，也能在機場品味台灣精品咖啡的魅力。

同場加映：《Kpop 獵魔女團》與《怪奇物語》粉絲朝聖區

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機場免稅店不只有伴手禮和精品，近年也有越來越多熱門IP周邊進駐。現在機場就買得到熱門電影《Kpop 獵魔女團》的保溫瓶、托特包與應援商品；還有超人氣美劇《怪奇物語》的金屬徽章、老帽、桌墊等，讓候機時光多了不少逛街樂趣。即使不是機場限定，對粉絲來說，在出發前遇見喜歡的角色，也是一種意外的小確幸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年6月24日至2026年6月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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