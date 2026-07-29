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久等了！「POLUX 台北」8月1日開幕 線上訂位即刻開搶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
POLUX招牌的法式吐司，即將登陸台北。圖／摘自IG（@poluxbypp）
POLUX招牌的法式吐司，即將登陸台北。圖／摘自IG（@poluxbypp）

由法國三星名廚Paul Pairet打造的人氣法式全天候Café「POLUX台北」，官方29日晚間無預警透過社群平台宣布，即日起開放Inline線上訂位，並同步揭曉「POLUX台北」將於8月1日正式開幕。消息一出，立刻引發不少饕客關注，也意味著台灣消費者終於能親身體驗這間備受期待的巴黎風格餐館。

「POLUX台北」是Paul Pairet繼上海之後的重要品牌布局，主打「沒有Fine Dining包袱」的法式全天候Café概念，以巴黎街頭日常飲食文化為靈感，希望讓法式料理回歸輕鬆、自在且貼近日常的樣貌。

餐廳全天候供應不同餐期料理，從法式早午餐、咖啡與甜點，到晚間法式家常菜與餐酒體驗，呈現巴黎人一整天的飲食節奏，讓顧客無論是上午喝杯咖啡、午後享用甜點，或夜晚與親友共享餐點，都能感受道地法式生活氛圍。

根據官方資訊，「POLUX台北」即日起開放Inline線上預約8月份用餐席位，餐廳將於8月1日起正式營運，每週一、二為固定公休日。隨著訂位系統開放，也宣告這間由三星名廚領軍、備受矚目的法式餐酒館正式進入開幕倒數，預料將成為今年夏季台北餐飲市場最受關注的新據點之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國三星名廚Paul Pairet。圖／摘自IG（@paulpairet）
法國三星名廚Paul Pairet。圖／摘自IG（@paulpairet）

「POLUX台北」的開幕進入倒數計時。圖／摘自IG（@poluxbypp.taipei）
「POLUX台北」的開幕進入倒數計時。圖／摘自IG（@poluxbypp.taipei）

台北 巴黎 法式料理

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