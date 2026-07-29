吊飾盲盒必收！7-ELEVEN拉拉熊集點超萌回歸 16款療癒周邊限時快閃購

超療癒的拉拉熊集點活動又來了！7-ELEVEN自8月5日起，再度攜手日本San-X人氣療癒角色《Rilakkuma拉拉熊》，推出全新「幸福日常精品集點活動」，一口氣帶來16款限定周邊商品。除了主角拉拉熊之外，小白熊、小黃雞、茶小熊等人氣角色也同步現身，可愛度全面升級，從居家生活到辦公日常通通被療癒包圍，快閃購時間快筆記！

誕生於2003年的拉拉熊，以慢活、療癒的形象風靡全球，至今仍是San-X最受歡迎的經典角色之一。這次7-ELEVEN以「幸福日常」為主題，推出一系列兼具實用與收藏價值的生活用品，希望陪伴大家度過每一天。

本次最吸睛的商品之一，就是「拉拉熊布偶吊飾飲料提袋／絨毛造型證件套盲盒」，售價249元，共有4款飲料提袋及3款證件套，讓通勤、上班也能萌度爆表。另外，「可堆疊絨毛置物盒」推出拉拉熊、小白熊、小黃雞3種款式，柔軟絨毛搭配收納功能，放在辦公桌或房間都超療癒。

喜歡動手玩的粉絲也不能錯過「拉拉熊扭蛋機組」，內附6顆扭蛋與6枚徽章，增添開箱驚喜；穿上牛仔裝的「絨毛布偶存錢筒」則兼具擺飾與存錢功能，可愛又實用。此外，還有陶瓷碗四入組、造型擦手巾、造型坐墊、公仔數字電子鐘，以及15吋平板筆電包等多款居家與辦公用品，無論學生、上班族或租屋族，都能把拉拉熊帶進生活每個角落。

想快速收集限定商品，以下時間點別錯過。8月5日凌晨起登場的「會員當筆購」，uniopen會員只要到門市消費、繳費或寄取件，就能直接加價購「磁吸絨毛吊飾」。緊接著8月5日下午3點起至8月16日還有「門市快閃購」，不限消費金額即可直接購買，免集點快速入手喜愛商品。8月17日起則需透過「小7集點卡」，以6點加價購方式販售快閃購剩餘商品，數量有限、售完為止。

除了拉拉熊系列外，7-ELEVEN也同步推出《蜘蛛人：重生日》精品集點活動，包含鍵盤按鍵盲盒、7吋可動人偶及多款包袋、證件套等限定周邊，無論是療癒派還是漫威迷，今年夏天都能在7-ELEVEN找到值得收藏的人氣商品。

拉拉熊摺疊收納櫃，可輕鬆收納，搭配底部移動滑輪設計，使用更方便。圖／7-ELEVEN提供

拉拉熊布偶吊飾飲料提袋／絨毛造型證件套盲盒，掛在包包當吊飾可愛又實用。記者黃筱晴／攝影

扭蛋機組投下代幣後還有燈光效果，驚喜滿滿。圖／7-ELEVEN提供