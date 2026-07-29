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獨／不同品牌、同一套路…多家電商平台會員收到詐騙郵件 引發資安疑慮

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
民眾「訂單異常」通知，切勿直接點擊信件內連結，也不要撥打郵件提供的電話，而應直接透過品牌官方App、官方網站或客服專線確認訂單狀況，才能避免落入詐騙陷阱。示意圖。路透
民眾「訂單異常」通知，切勿直接點擊信件內連結，也不要撥打郵件提供的電話，而應直接透過品牌官方App、官方網站或客服專線確認訂單狀況，才能避免落入詐騙陷阱。示意圖。路透

有網購習慣的消費者注意了！近日不少民眾在Threads上討論自己收到詐騙E-mail，這些E-mail大多以「重複訂購」、「定期扣款」、「訂單異常」名義寄出，民眾剛開始以為是訂單出問題，沒想到卻是詐騙訊息。比較特別的是，這次詐騙集團盯上的不只是單一電子商務平台，範圍涵蓋服飾品牌CACO、寵物品牌寵物公園App、點數回饋平台Ocard，連消費者都大喊，「如果不是自己真的買過，很難相信這是詐騙」。

目前為止，Ocard已通知會員近日發生資安事件。推出寵物公園App的連鎖寵物用品店萬達寵物，因為是上市櫃公司，已於7月27日晚間在公開資訊觀測站發布重大訊息，表達合作廠商系統因遭不明人士入侵，疑似發生部分資料外洩事件，公司已要求合作廠商全面進行資安清查與漏洞修補。由於萬達寵物並未與該合作廠商串接會員資料、信用卡號或銀行帳戶等敏感資訊，因此，事件不會影響金流交易，也不致造成會員支付資訊外洩風險。

網友表示，E-mail裡面的資訊，包括購買商品、訂購日期、付款方式、消費金額等交易資訊都一清二楚，讓不少人一開始誤以為這封E-mail是官方通知。

網友說，自己上個月透過寵物公園App「寵速配」購買寵物用品，近日收到一封「重複訂購通知」，郵件中完整列出商品名稱、訂購日期及交易金額，與實際訂單完全一致，唯一不同的是，E-mail裡面的配送地址，並非自己的收件地址。另一名網友則說，自己在CACO官網下單後取消訂單，隔天便收到內容幾乎相同的詐騙E-mail，甚至連取消前的訂單資訊都出現在信件中。

另一名網友表示，自己在收到Ocard資安事件通知隔天，就收到一封「重複訂購」E-mail，依照信件內容聯繫客服後，對方再轉接一名自稱「藍新金流專員」的人員，以「信用卡沒有實際扣款」降低戒心，再逐步詢問銀行帳戶資訊，疑似企圖進一步蒐集金融資料。所幸家人及時提醒，並向警方確認後，才驚覺是一場精心設計的詐騙。

與過去常見的網購詐騙相比，這次事件最大的不同，在於詐騙內容不再只是套用固定話術，而是引用真實交易資訊，讓詐騙內容看起來更像官方寄發。

從目前的案例來看，受害者彼此沒有共同消費習慣，卻都收到內容極為相似的詐騙郵件，也讓外界開始關注，詐騙集團掌握的究竟只是會員基本資料，還是已取得更完整的交易資訊。

由於近年企業普遍採用第三方會員平台、訂單管理系統、行銷工具及雲端服務，是否涉及共同第三方服務遭未授權存取，或供應鏈環節出現漏洞，仍有待相關業者進一步釐清。

資安專家竣盟科技總經理鄭加海表示，這類詐騙最危險的地方，在於利用真實交易資訊建立信任感，再以「重複扣款」、「誤設分期」、「訂單異常」等理由，引導民眾聯繫假客服，再轉接假冒銀行或金流人員，最終目的仍是取得銀行帳戶資訊、OTP驗證碼，甚至誘導民眾轉帳。

鄭加海提醒，即使郵件內容與自己的訂單完全一致，也不代表是真正的官方通知，民眾收到類似訊息時，切勿點擊信件內連結，也不要撥打郵件提供的電話，而應直接透過品牌官方App、官方網站或客服專線確認訂單狀況。消費者每一次收到「訂單異常」通知，都應多一分查證、少一分急著處理，才能避免落入詐騙陷阱。

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