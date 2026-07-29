香奈兒頂級珠寶《Signes & Symboles》首度登台 四大經典符碼夢幻交織

香奈兒（CHANEL）2026年度頂級珠寶系列《Signes & Symboles》繼稍早於南法全球首度曝光後首度來台展出，特地選於新北市前後象藝文空間，以寧靜休閒的空間氛圍，呼應首展時展出的地點la Pausa，是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）早年接待畢卡索、達利等藝術家好友的度假別墅。全系列共計85件作品，透過對品牌四大核心符碼——太陽、星辰、山茶花與獅子的深刻演繹，展現當代珠寶藝術的強大張力。

《Signes & Symboles》系列的命名饒富深意。「signes」（符號）代表一眼即能辨識的品牌特徵；而「symboles」（標誌）則透過具象形態引發抽象想像，體現對經典符碼的全新領悟。此系列豐富和諧的寶石色調與符碼工藝無疑是創作的一大挑戰；另一特色則是作品中多數寶石由榮獲「法國國家級最佳工匠」（MOF）殊榮的師傅進行二次精細加工切割；鑑賞的另一驚喜重點則是造型形式的突破，包括首度出現古典的方形領口輪廓，以及多件項鍊如織物般輕盈感的鏤空結構。

展出的空間也仿照La Pausa的形式，首先步入是閱覽空間，珠寶展對照香奈兒女士鍾愛的書籍圖冊，靈感桌上陳列古文明與拜占庭的主題書與寶石色譜，點明了此系列的重要創作靈感。首先映入眼簾的珠寶，正是貫穿此系列山茶花、星辰、太陽與獅子四大符碼代表作，分別以紅寶石、藍寶石、祖母綠、鑽石四大寶石為主角：以粉色剛玉勾勒花瓣、簇擁中央10.32克拉橢圓形主鑽的Symbole Camélia Rose山茶花戒指；主石為一顆10.44克拉的八角形割工哥倫比亞祖母綠的Imprimé Émeraude戒指，戒環兩側鑲飾的鑽石山茶花；Lion Millénaire紅寶石戒指，採用鑽石與9.41克拉莫三比克紅寶石經典的toi et moi雙首設計，可拆分為兩枚獨立戒指配戴；最後則是鑲嵌超過5克拉喀什米爾藍寶石的Symbole Emblématique戒指。

《Signes & Symboles》系列共分為4個主題篇章，由4大符碼相互交織、搭配古文明風格的王名框元素而成。《Les Imprimés》印花主題多運用鏤空元素、《Le Lion Emblématique》聚焦獅子圖騰，並透過抽象的放射線條鬃毛和如浮雕般的側面輪廓，賦予獅子元素嶄新創意、《Les Bijoux Talismans》演繹護身符主題，《Les Symboles》則以豐富繽紛的彩色寶石為經典符碼創作變奏。

這些作品以輕鬆閒散的方式陳列穿插展出於彷如別墅的空間中，書齋桌上的Imprimé Plastron項鍊，鏤空的蕾絲感為《Les Imprimés》系列的特色，將山茶花、星辰與太陽圖騰排列在三個並行的軌道上，結構呈現柔軟服貼、配戴起來輕盈舒適。太陽圖騰在此系列中往往以「半日」造型呈現，隱喻太陽在地平線升落的意象。

走進客廳氛圍的起居空間，展出亮點之一為《Les Symboles》的三條項鍊。Symbole Étoile項鍊以藍紫色調的坦桑石珠串呼應深邃夜空，視覺延伸讓人聚焦於色調對比的26.21克拉的「金色之水」帝王托帕石與星辰圖騰，長項鍊的後段鍊條可拆卸轉化為短項鍊與手鍊配戴。香奈兒女士鍾愛的「金色之水」綠柱石（beryl）為Symbole Camélia Solaire項鍊山茶花項鍊的主角，山茶花延續此系列中的獨特雙層漩渦造型，第一層4片花瓣採順時針排列，第二層5片花瓣採逆時針綻放，營造出躍然而出的立體動感，其底座結合了幾何折射結構，使光線穿透寶石時產生如水面波動的倒影。

色彩極其繽紛的Symbole Ombré項鍊，大膽混合了綠松石、玉髓與色調濃郁的錳鋁榴石珠串，致敬香奈兒女士所擅長的混搭風格。此系列也是品牌首度於高級寶作品中大量運用了綠松石；這個在古埃及、波斯王朝到佛教文化中都深受人們喜愛的寶石，也以其豐饒的文化意象與獨特的色彩為此系列喚起對古文明的連結與想像。

在彷如閨房的空間中，展示多件以香奈兒女士例數的獅子星座為主題的《Le Lion Emblématique》。Lion Puissant黃鑽獅子戒指，在白K金的抽象鬃毛縫隙中，點綴了黃K金的金燦光芒，將力量與光輝完美融合。Lion Magistral是以往未曾出現過的領巾式項鍊，以兩側對稱的16個獅子浮雕構成，中央點綴一枚6.21克拉枕形切割祖母綠；長鍊可拆做短項鍊與兩條手鍊，形成香奈兒女士最鍾愛的雙手鐲穿著方式；在梳妝間則展出更具私密感的《Les Bijoux Talismans》護身符主題珠寶作品，可見類長橢圓形王名框元素廣泛出現在戒指與項鍊中。

Symbole Étoile項鍊及耳環，18K白金鑲嵌鑽石、坦桑石珠、帝王拓帕石、錳鋁榴石與紅玉髓，主石為1顆重約26.21克拉枕形切割帝王拓帕石，5,382萬8,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE EMBLÉMATIQUE戒指，18K黃金、18K白金、鉑金鑲嵌鑽石、藍寶石、綠松石與紅玉髓，主石為1顆重約5.05克拉枕形切割DIF/Type IIA鑽，:此戒指可拆分為兩枚獨立戒指，3,330萬6,000元。圖／香奈兒提供

LION PUISSANT戒指，鉑金、18K 黃金、18K 白金鑲嵌鑽石與黃鑽，主鑽為1顆重約7.15克拉枕形割工VVS1艷彩黃鑽，8,074萬2,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE CAMÉLIA ROSE戒指，鉑金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主石為1顆重約10.32克拉橢圓形切割DFL鑽石，1億92萬8,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE OMBRÉ耳環，18K白金鑲嵌鑽石、錳鋁榴石與綠松石，1,177萬5,000元。圖／香奈兒提供

Imprimé Plastron項鍊18K黃金、鑽石與黃色剛玉，6,055萬7,000元。圖／香奈兒提供

Imprimé Bandeau戒指，鉑金、18K白金、鑽石、綠松石、綠玉髓與紅漆，主鑽為1顆重約5.15克拉祖母綠形切割 D FL Type IIA鑽石，3,700萬7,000元。圖／香奈兒提供

Imprimé Émeraude戒指，18K白金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石與1顆重約10.44克拉的八角形切割祖母綠，2億1,194萬9,000元。圖／香奈兒提供

Lion Millénaire戒指，18K白金、18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙，與1顆重約9.41克拉橢圓形切割紅寶石，此戒指可拆分為兩枚獨立戒指，1億7,494萬2,000元。圖／香奈兒提供