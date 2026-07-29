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中山站20年老店「平成十九」無預警公告將熄燈 老饕悲嘆：愛店又少一間

聯合新聞網／ 綜合報導
位於台北捷運中山站附近的平價日式料理「平成十九」宣布將於下個月歇業，結束二十年的營業歷程。圖為中山線形公園。聯合報系資料照
位於台北捷運中山站附近的平價日式料理「平成十九」宣布將於下個月歇業，結束二十年的營業歷程。圖為中山線形公園。聯合報系資料照

鄰近台北心中山線形公園與赤峰街商圈的捷運中山站周邊，向來是美食餐飲業的競爭重鎮，假日人潮絡繹不絕。然而，在當地深耕二十載、承載許多民眾成長記憶的平價日式料理老店「平成十九Heisei 19日式料理」，今（29）日無預警在臉書粉專發布公告，宣布餐廳即將於下個月正式劃下句點。消息一出，讓不少從學生時代一路吃到成家立業的老顧客感到極為震驚與不捨。

「平成十九」在熄燈聲明中回顧，二十年前帶著將日本庶民美食與健康食魚觀念引進台灣的憧憬創立餐廳，當年更率先引進全台第一台日式自動點餐機，讓顧客感受道地的日本飲食文化體驗。粉專感性寫道：「這一路上有您支持著我們，一個個從陌生人變成熟客，從學生到成家生子，我們有幸參與了您人生的片段，也留下了許多珍貴的回憶。」

除了經營餐廳，店家二十年來也持續關懷社會，曾參與311大地震募款、發起Covid-19醫護加油餐、提供每周愛心A餐及每月固定助學捐款。業者表示，過去與夥伴一起努力的畫面仍歷歷在目，並向大眾承諾，對社會的反饋與關懷未來仍會延續下去。

對於即將到來的歇業，店家感嘆這段如夢般的旅程將於下個月落幕，特別向長期支持的顧客致謝：「謝謝每一位一路相伴的您，因為有您，平成十九才有近二十年的溫暖與故事。」文末更以日文「お元気でいてください」祝福大家，溫情喊話「請好好照顧自己與身邊重要的人，我們期待著與大家有新的連結。」

不捨歇業的貼文發布後，不少人懷念店內的招牌餐點與特殊點餐體驗，紛紛留言「蔥花鮪魚丼超好吃！」、「我第一次用點餐機…很多美好回憶」、「我好喜歡你們家…一想到中午吃不到就很悲傷」。

許多一路陪伴店家成長的老顧客，也留言分享自己在「平成十九」留下的歲月足跡，「謝謝你們的堅持，我真的從學生到成家生子！」、「好吃的食物，暖心的老闆~ QQ」、「不會吧？又少一間愛店」、「休息為了下一次啟程高飛。」

在美食名店林立的台北中山商圈，「平成十九」以平實價格與溫暖氛圍陪伴無數饕客走過二十個年頭。如今這家陪伴大家歲月時光的經典日料即將走入歷史，不少饕客也打算把握最後一個月的營業時間前往巡禮，在心中留下這份美好的飲食記憶。

中山站 捷運 日本 料理

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