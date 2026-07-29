萬波聯名WAT！招牌島嶼紅茶結合西班牙Sangria 這天全家獨家開賣

炎炎夏日帶動沁涼飲品商機，罐裝調酒品牌WAT再度攜手人氣手搖品牌萬波島嶼紅茶推出聯名新品，延續2022年合作話題，今年以Lady First系列為基礎，打造全新「Lady First紅蘋島嶼」氣泡雞尾酒，將西班牙經典Sangria元素結合台灣茶飲文化，融合果香、茶韻與氣泡口感，為夏季帶來全新微醺體驗。新品將於8月5日起在全台全家便利商店獨家販售，建議售價79元。

WAT表示，2022年推出的聯名酒款「檸芭檸檸」與「橙鳳波浪」至今仍是品牌熱銷品項，因此今年再次與萬波合作推出新口味。新品以Sangria為發想，選用蘋果、白葡萄作為主要果香基底，再加入淡雅檸檬香氣，最後融入萬波招牌島嶼紅茶，讓果香、茶香與酒香層層交織，呈現清爽酸甜又富有茶韻的風味。

此次新品同樣延續Lady First系列「Wellness」概念，主打清爽、輕盈、無負擔的飲用體驗。酒款含有20%以上真實果汁，不額外添加糖，酒精濃度7%，並加入膠原蛋白，希望兼顧果香層次與順口口感，打造適合夏季飲用的氣泡雞尾酒。

包裝設計則採用銀色鋁罐搭配彩虹光澤元素，結合復古與潮流風格，呼應茶酒交融的品牌特色。無論是冰鎮後單飲、搭配餐點，或作為聚會派對飲品，都能為炎炎夏日增添一抹清爽微醺的氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新品以清爽酸甜的鮮果Sangria雞尾酒融合復古情懷的東方茶飲，讓你在微醺時刻都能同時感受有茶有酒的艷夏時光。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康