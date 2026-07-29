三星摺疊新機Fold8系列漲價3000-8000元不等 8月14日在台上市

三星上周發表新一代摺疊機種Galaxy Z Fold8系列、Flip8，預計8月14日在台上市。從今（29）日公告的售價資訊來看，受記憶體漲價影響，三星新一代摺疊機種也漲價3000-8000元不等，不過，看好摺疊機銷售力道，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙預估，新機銷量有望年增20%、銷售額則有望年增45%。

三星新一代摺疊機種8月率先上市，陳啓蒙指出，根據內部觀察，前一代摺疊機種Z Fold7、Flip7上市12個月銷售量較前代成長逾兩成，亦創下競品轉換率達近三成的驚人表現。今年三星首度推出 Galaxy Z Fold8 Ultra｜Fold8｜Flip8三款摺疊裝置，以更完整的產品布局，讓每位消費者都能體驗Galaxy AI與多元摺疊創新帶來的行動生活新價值。期待透過全新陣容挹注，持續擴大摺疊產品滲透率，目標銷售較前代成長20%。

瞄準分眾市場，三星今年推出Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8以及Flip8等三款摺疊機，台灣三星預估，三款機款的預購比重分別是Galaxy Z Fold8 Ultra預購占35%，Z Fold8占55%、Z Flip8占10%。

由於記憶體價格從去年下半年開始一路飆漲，今年以來，智慧型手機新品價格也跟著一路漲價，這使得今年手機市場銷量相對清淡。

觀察台灣2026上半年整體手機市場表現，陳啟蒙表示，今年上半年智慧型手機銷量年減7%，但因手機價格上漲，銷售額反而年增3-5%，主要動能則是落在600美元以上的高階手機市場。縱觀今年下半年以及全年台灣智慧手機市場表現，他預期，下半年銷量將較去年同期下滑6-8%、銷售額則約有8-10%成長，而2026全年智慧手機市場的銷售量則將下降7%、銷售額成長8%。

根據Counterpoint Research報告指出，2026年全球摺疊手機出貨量預期將成長超過兩成。