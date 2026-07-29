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評審狂給96.97最高分！ 噶瑪蘭威士忌二度榮獲IWC威士忌世界冠軍

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
噶瑪蘭泥煤探尋者Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌榮獲 IWC「2026威士忌世界冠軍」。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭泥煤探尋者Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌榮獲 IWC「2026威士忌世界冠軍」。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭威士忌於IWC國際威士忌競賽（International Whisky Competition）傳出捷報，不僅以「噶瑪蘭泥煤探尋者 Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」勇奪「2026年度威士忌世界冠軍（Whisky of the Year）」，更憑藉全場最高平均分數，再度摘下「年度最佳首席釀酒師（Master Distiller of the Year）」殊榮，二度蟬聯賽事兩項最高榮譽，再次刷新台灣威士忌的國際紀錄。

此次獲獎酒款為2025年推出的「噶瑪蘭泥煤探尋者 Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，評審給予96.97分的全場最高分。酒款融合泥煤煙燻與Oloroso雪莉桶熟成特色，香氣帶有烤芒果、灰燼與白胡椒氣息，入口可感受巧克力葡萄乾、無花果及細膩煙燻層次，尾韻則展現黑醋栗、深色皮革與可可香氣，憑藉豐富且平衡的風味表現脫穎而出。

除了酒款奪冠外，由金車噶瑪蘭烈酒研究所主任暨資深釀酒師楊順清（Zerose Yang）率領的釀酒團隊，也再次獲頒「年度最佳首席釀酒師」，肯定團隊在亞熱帶熟成環境下的桶藝管理，以及泥煤風味、雪莉桶運用與原酒調配等釀造實力。截至目前，噶瑪蘭已累積超過1,000面國際競賽金牌，持續在全球威士忌市場建立鮮明的台灣風味。

適逢品牌迎來20週年，噶瑪蘭也同步於宜蘭酒廠酒堡推出《From Yilan to the World：Kavalan 20th Anniversary Exhibition》20週年特展，回顧品牌自2006年第一滴新酒誕生以來的發展歷程。展覽透過歷史照片、重要文獻與早期釀酒紀錄，呈現噶瑪蘭如何從宜蘭出發，逐步躍升為世界級單一麥芽威士忌品牌，也為下一個二十年的創新旅程揭開序幕。特展即日起展出至2027年1月15日，開放民眾參觀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《從宜蘭到世界：噶瑪蘭二十週年特展From Yilan to the World：Kavalan 20th Anniversary Exhibition》即日起至2027/01/15，於噶瑪蘭酒廠酒堡開放參觀。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《從宜蘭到世界：噶瑪蘭二十週年特展From Yilan to the World：Kavalan 20th Anniversary Exhibition》即日起至2027/01/15，於噶瑪蘭酒廠酒堡開放參觀。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金車噶瑪蘭烈酒研究所主任暨資深釀酒師楊順清，獲頒「年度最佳首席釀酒師」殊榮。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車噶瑪蘭烈酒研究所主任暨資深釀酒師楊順清，獲頒「年度最佳首席釀酒師」殊榮。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 威士忌 世界冠軍

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