夢幻再升級！「500甜All-Star全明星套票禮盒」限量開賣 集結5大頂尖甜點名店呈獻極致味蕾饗宴
繼去年引爆熱潮、一票難求的神仙聯名套票禮盒，今年「500甜」盛會再次突破極限，推出更勝以往的「All-Star 全明星套票禮盒」！本次號召全台 5 大殿堂級甜點與烘焙品牌──amamoto bros.、COFE 喫茶咖啡、Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊、Quelques Pâtisseries 某某甜點，以及堂本麵包店（亞森洋果子），聯手打造全台獨家、僅此一檔的頂級甜點陣容。
【amamoto bros.】可麗露（Canelé）（1顆）
一難求的極品！嚴選法國艾許奶油、大溪地香草莢與萊姆酒，高溫淬鍊出外脆內潤的完美蜂巢結構。
【COFE 喫茶咖啡】風味茶巧克套組（共3片）
以台灣頂級茶葉融合在地果物的風味之作。包含餘韻悠雅的「茶巧克 ChaChoco_東方美人茶」、來自日月潭地區的台茶 21 號佐柚花蜜香的「水果茶巧克 Fruit ChaChoco_紅韻紅茶&草莓」、以台東鹿野紅烏龍為底搭配鳳梨的酸甜果香「水果茶巧克 Fruit ChaChoco_紅烏龍&鳳梨」
【Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊】蜜桃花語｜玫瑰荔枝水蜜桃大福（1顆）
軟 Q 麻糬包裹蜜桃卡士達、新鮮水蜜桃果肉、玫瑰荔枝醬與輕乳酪蛋糕，清甜果香與優雅花韻交織出專屬盛夏的滋味。
【Quelques Pâtisseries 某某甜點】日本北海道純生波士頓派（1片）
嚴選北海道空運 40% 純生鮮奶油，質地如雲朵般輕盈、入口即化，搭配細緻蛋糕體，呈現綿密夢幻口感。
【堂本麵包店（亞森洋果子）】滷肉綠豆椪（1顆）
傳承古法手藝，從煉豬油、炒油蔥到慢火滷肉，展現職人對時間與火候極度偏執的古早味堅持。
✦ 限量套票！含2張甜點派對門票只要1,099元
「All-Star 全明星套票禮盒」包裝精緻，隨盒直接加碼附贈2張「500甜點派對」入場門票（單張價值200元）。集結全台夢幻陣容，驚喜體驗價僅需1,099元！即日起限量發售，售完即止。
500甜2026甜點派對
日期：2026/8/21-23（五至日）
時間：
8/21（五）16:00-20:00
8/22（六）11:00-18:00
8/23（日）11:00-18:00
活動地點：松山文創園區2號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
票價說明：單人票200元、All-Star 全明星套票禮盒1,099元
購買網址：https://500sweets.udn.com/
＊禮盒為限量商品，售完為止，僅開放指定日期於500甜 甜點派對現場取貨。
＊因禮盒內容含冷藏甜點商品，購買禮盒套票時，需於訂購流程中選擇禮盒領取日期。
＊購買時請依包裝標示之保存方式及期限保存、食用，以品嘗最佳風味。
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