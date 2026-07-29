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三星Galaxy Z Fold8三款摺疊機7/30預購！「小升大」容量升級 優惠懶人包在這

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三星旗艦摺疊Galaxy Z Fold8售價59,900元起 早鳥取機抽IVE演唱會門票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Galaxy Z Fold8 Ultra推出鳶尾紫、石墨灰、奶油白3色。圖／台灣三星電子提供
Galaxy Z Fold8 Ultra推出鳶尾紫、石墨灰、奶油白3色。圖／台灣三星電子提供

台灣三星電子發表新一代旗艦摺疊手機，包含Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8與Galaxy Z Flip8共3款，滿足消費者對大螢幕與靈活便攜的雙重需求。三星表示憑藉多年深厚的摺疊技術底蘊與AI應用，目標帶動新一代摺疊機銷售量較前代成長20%。新機預計將於8月14日起於全台三星智慧館、三星商城、各大電信業者與電商通路正式上市。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，觀察此次推出的3款摺疊新機，預估銷售比重將落在Galaxy Z Fold8 Ultra佔35%、Galaxy Z Fold8佔55%以及Galaxy Z Flip8佔10% 。回顧上一代Galaxy Z Fold7與Galaxy Z Flip7系列，銷售量較前代成長15%，銷售額更是成長近4成 。今年在Galaxy Z8系列的帶動下，台灣三星將以銷售量成長20%、銷售額成長45%為目標，並期望將Galaxy Z系列佔整體三星手機銷售量的佔比，由過去的6%一舉拉抬至15% 。此外，陳啓蒙也指出，Fold系列用戶中有高達70%為既有Galaxy Z系列使用者，20%由Galaxy S系列轉換而來，另有10%則是從競品陣營轉換，預期今年透過更多嶄新型態裝置，能吸引更多消費者加入摺疊陣營 。

備受矚目的新機售價今日也正式揭曉，針對追求極致生產力的商務客群，頂級旗艦Galaxy Z Fold8 Ultra提供16GB+1TB、12GB+512GB、12GB+256GB共3種版本，售價分別為83,900元、71,900元、65,900元。主打沉浸娛樂體驗的Galaxy Z Fold8，其12GB+512GB版本售價為65,900元，而12GB+256GB版本則為59,900元。特別受年輕世代喜愛且主打個人風格的Galaxy Z Flip8，12GB+512GB版本定價為44,900元，12GB+256GB版本則為38,900元。

為了滿足消費者對於獨特風格的追求，台灣三星特別於官方線上通路三星商城推出12GB+512GB專屬限定綠色系配色，包括Galaxy Z Fold8 Ultra的「焙茶綠」，Galaxy Z Fold8的「開心果綠」、以及Galaxy Z Flip8的「薄荷綠」，提供有別於一般市售版本的選擇，讓追求個人化設計的星粉能展現與眾不同的專屬品味。

為回饋星粉支持，三星祭出豐富的預購方案。預購活動將於7月30日12:00起至8月13日23:59止，於各大指定通路限時限量展開。消費者於全台指定通路預購Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8或Flip8旗艦摺疊256GB版本，即可享有容量升級優惠，同時加購全新Galaxy Watch Ultra2與Galaxy Watch9系列還可享9折折扣。此外，活動期間購機更享有Google AI Pro的6個月免付費方案，涵蓋5TB雲端空間，讓用戶無壓力體驗更完整的AI服務。

三星持續耕耘K-POP與K-DRAMA領域，此次再祭出多項追星福利。三星智慧館與三星商城獨家推出「Galaxy星友會與金宣虎展開摺疊新世代」專屬活動，自7月30日12:00起至8月5日23:59期間，消費者只要預購Galaxy Z Fold8 Ultra或Galaxy Z Fold8，依活動辦法完成取機並登錄或輸入指定序號，即有機會抽中8月14日舉辦的星友會入場資格，近距離感受男神魅力。

同時，於預購期間在三星智慧館指定網址預購Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8或Flip8並報名參加星粉獨家取機活動，只要在8月11日於指定預購門市排隊取機，就有機會獲得價值5,880元的「IVE WORLD TOUR ＜SHOW WHAT I AM＞ IN TAIPEI」演唱會門票兌換憑證。這波結合韓流明星的跨界合作，預期將為三星摺疊新機帶來更高的討論度與買氣。

三星商城專屬推出12GB+512GB限定綠色系配色，包括Galaxy Z Fold8 Ultra的「焙茶綠」，Galaxy Z Fold8的「開心果綠」、以及Galaxy Z Flip8的「薄荷綠」。記者黃筱晴／攝影
三星商城專屬推出12GB+512GB限定綠色系配色，包括Galaxy Z Fold8 Ultra的「焙茶綠」，Galaxy Z Fold8的「開心果綠」、以及Galaxy Z Flip8的「薄荷綠」。記者黃筱晴／攝影

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。圖／台灣三星電子提供
台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。圖／台灣三星電子提供

Galaxy Z Fold8推出薰衣紫、石墨灰、奶油白3色。圖／台灣三星電子提供
Galaxy Z Fold8推出薰衣紫、石墨灰、奶油白3色。圖／台灣三星電子提供

Galaxy Z Flip8推出櫻花粉、石墨灰、奶油白3色。圖／台灣三星電子提供
Galaxy Z Flip8推出櫻花粉、石墨灰、奶油白3色。圖／台灣三星電子提供

三星 手機 售價

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