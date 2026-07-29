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荔枝控注意！4大手搖新品一次看 大苑子、紅茶巴士優惠整理

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
黑葉荔枝冰茶。圖/大苑子提供
黑葉荔枝冰茶。圖/大苑子提供

時值台灣荔枝產季，手搖飲品牌紛紛搶攻季節商機。大苑子以台中太平黑葉荔枝為主角，推出「黑葉荔枝葡萄雪沙」與「黑葉荔枝冰茶」兩款限定新品，7月30日起全台開賣；紅茶巴士則接棒推出荔枝系列果茶，8月1日起祭出任選兩杯89元優惠。

●大苑子攜台中黑葉荔枝登場　APP限量3杯199元搶先開賣

大苑子今年再度攜手台灣在地果農，選用台中太平盛產的黑葉荔枝打造夏季限定飲品。其中，「黑葉荔枝葡萄雪沙」將黑葉荔枝與彰化大村巨峰葡萄打成果香濃郁的雪沙，酸甜交織、口感綿密；另一款「黑葉荔枝冰茶」則以古城錫蘭紅茶搭配黑葉荔枝，茶香平衡果香甜度，入口清爽回甘。

為迎接黑葉荔枝季，大苑子APP商城同步推出限量優惠。7月29日晚間搶先開賣第一波優惠，雪沙3杯199元、冰茶3杯169元，各限量200組；8月1日再推出第二波優惠，雪沙3杯229元、冰茶3杯189元，同樣各限量200組。

此外，7月30日至8月13日還推出「荔枝集點樂」，購買指定黑葉荔枝系列每杯可累積1點，集滿3點可獲黑葉荔枝冰茶買一送一券，集滿6點則可兌換黑葉荔枝葡萄雪沙招待券。

●紅茶巴士8月接力　荔枝系列任選兩杯89元

另一手搖品牌紅茶巴士也推出夏季限定荔枝系列，以黑葉荔枝果醬搭配Q彈荔枝椰果，結合不同茶底打造兩款果茶，活動自8月1日至8月31日登場。

其中，「荔枝冰紅」以招牌巴士紅茶襯托荔枝甜香，茶韻厚實；「荔枝冰綠」則選用梨山冬片青茶，呈現較為清爽細緻的果茶風味。兩款飲品皆搭配荔枝椰果，增添咀嚼口感。

活動期間單杯售價50元，並祭出「荔枝系列任選兩杯89元」優惠，希望將夏季限定果香變成民眾日常隨手可得的小確幸。

黑葉荔枝葡萄雪沙。圖/大苑子提供
黑葉荔枝葡萄雪沙。圖/大苑子提供

荔枝 手搖飲

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