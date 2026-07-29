瞄準MZ世代型男爸爸 父親節選禮從職場到日常的實用風格選物

隨著MZ世代晉升為爸爸的身份，他們在生活與穿搭風格與上一代傳統父親有著非常顯著的分野，喜歡的物品，更重視機能與有型兼具。今年父親節，送禮的核心哲學在於「讀懂他們不妥協的態度」，讓他們在職場、家庭與個人生活的三重場景中自由切換，穿出無關年齡的型男氣質。

ECCO精選三大風格鞋履

每位爸爸都有不同的生活節奏與穿搭風格，ECCO今年父親節STREET 720、MULTI-VENT與STREET LITE三款城市休閒鞋，根據不同的生活型態推薦適合的鞋履選擇，ECCO同時也帶來父親節優惠，8月1日至8月16日於直營門市消費，不限金額享LINE Pay 8%回饋。

STREET 720與MULTI-VENT皆採用ECCO頂級皮革打造，搭載GORE-TEX SURROUND防水科技，除了防水也兼顧長時間穿著的舒適與透氣性。鞋底配置依不同使用需求有所區隔，STREET 720採用PU材質，帶來輕盈回彈的腳感，適合城市路面行走；MULTI-VENT則採用PU中底結合耐磨橡膠大底，深刻紋的設計提供優異抓地力與耐用性，可從容應對郊山健行、露營及戶外休閒等活動。

喜愛簡約百搭風格的爸爸可選擇STREET LITE，使用ECCO頂級皮革與麂皮拼接，以北歐當代設計重新演繹經典復古休閒鞋，STREET LITE採用較薄的PU中底設計，鞋體本身更加輕量、貼地，行走起來更靈活，從日常通勤、城市漫遊到周末出遊皆能駕馭，是兼具設計感與舒適性的日常鞋履。

商務需求型的爸爸，需要一雙兼具正裝輪廓與舒適腳感的皮鞋，METROPOLE LONDON正是一雙將經典正裝鞋輪廓結合運動鞋般的舒適穿著體驗，共推出繫帶式德比鞋與套入式紳士鞋兩種鞋型，適合商務通勤及正式場合。

Victorinox鎖定商務型機能需求 PORTER INTERNATIONAL多種配件一次挑

Victorinox旗下Werks Traveler 7.0系列箱包，包含登機包、商務背包、公事包與大容量旅行袋，適合商務出差或是喜歡安排家庭旅行的爸爸，

這一系列箱包具備耐磨、防潑水的特性，箱體結構設計有具彈性的智慧收納系統，從衣物、筆電、重要文件到隨身物品，都能找到專屬空間，讓爸爸出行井井有條。

另一全新Alox Nero系列同樣從商務人士的日常需求出發，採用耐用ROBIC® Twill尼龍材質搭配真皮細節，推出後背包、公事包、托特包、兩用包、三用包、斜背包等多元包款，系列主打商務收納規劃與俐落外型，同時提供Swiss Army KnifeTM Scale客製化刻字服務，讓使用者能刻印最多12個英文字母，打造屬於爸爸獨一無二的包款。父親節優惠提供指定系列包款全面8折，皮夾或電子卡片夾加價購7折優惠。

PORTER INTERNATIONAL今年父親節選禮跨足鞋履、服飾與包款等品項，給購物者多重選擇，極簡的單品特別適合喜歡簡單俐落風格的父親。真皮配件是適合陪伴父親每一天的實用禮物，PORTER INTERNATIONAL精選DEFINE真皮雙折短夾、AURA真皮雙折短夾、BEND真皮證件套。若是喜歡休閒風的爸爸，也有LOGO棉T、棒球帽、輕機能質料的VENTURE斜背包與真皮休閒鞋等選擇。

ECCO STREET 720防水休閒鞋有黑白兩色，7,680元。 圖／ECCO提供

ECCO STREET LITE休閒鞋有黑白兩色，5,380元。圖／ECCO提供

ECCO METROPOLE LONDON套入式紳士鞋，黑色6,680元。圖／ECCO提供

Victorinox Werks Traveler 7.0系列箱包，包含登機包、商務背包、公事包與大容量旅行袋。圖／Victorinox提供

Werks Traveler7.0旅行箱carry on黑色，23,100元。圖／Victorinox提供

Victorinox Alox Nero托特包，11,500元。圖／Victorinox提供

PORTER INTERNATIONAL AURA真皮雙折短夾，5,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL真皮休閒鞋，7,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供