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瞄準MZ世代型男爸爸 父親節選禮從職場到日常的實用風格選物

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
隨著MZ世代晉升爲爸爸的身份，他們喜歡的物品更重視機能與有型兼具。圖／各品牌提供
隨著MZ世代晉升爲爸爸的身份，他們喜歡的物品更重視機能與有型兼具。圖／各品牌提供

隨著MZ世代晉升為爸爸的身份，他們在生活與穿搭風格與上一代傳統父親有著非常顯著的分野，喜歡的物品，更重視機能與有型兼具。今年父親節，送禮的核心哲學在於「讀懂他們不妥協的態度」，讓他們在職場、家庭與個人生活的三重場景中自由切換，穿出無關年齡的型男氣質。

ECCO精選三大風格鞋履

每位爸爸都有不同的生活節奏與穿搭風格，ECCO今年父親節STREET 720、MULTI-VENT與STREET LITE三款城市休閒鞋，根據不同的生活型態推薦適合的鞋履選擇，ECCO同時也帶來父親節優惠，8月1日至8月16日於直營門市消費，不限金額享LINE Pay 8%回饋。

STREET 720與MULTI-VENT皆採用ECCO頂級皮革打造，搭載GORE-TEX SURROUND防水科技，除了防水也兼顧長時間穿著的舒適與透氣性。鞋底配置依不同使用需求有所區隔，STREET 720採用PU材質，帶來輕盈回彈的腳感，適合城市路面行走；MULTI-VENT則採用PU中底結合耐磨橡膠大底，深刻紋的設計提供優異抓地力與耐用性，可從容應對郊山健行、露營及戶外休閒等活動。

喜愛簡約百搭風格的爸爸可選擇STREET LITE，使用ECCO頂級皮革與麂皮拼接，以北歐當代設計重新演繹經典復古休閒鞋，STREET LITE採用較薄的PU中底設計，鞋體本身更加輕量、貼地，行走起來更靈活，從日常通勤、城市漫遊到周末出遊皆能駕馭，是兼具設計感與舒適性的日常鞋履。

商務需求型的爸爸，需要一雙兼具正裝輪廓與舒適腳感的皮鞋，METROPOLE LONDON正是一雙將經典正裝鞋輪廓結合運動鞋般的舒適穿著體驗，共推出繫帶式德比鞋與套入式紳士鞋兩種鞋型，適合商務通勤及正式場合。

Victorinox鎖定商務型機能需求 PORTER INTERNATIONAL多種配件一次挑

Victorinox旗下Werks Traveler 7.0系列箱包，包含登機包、商務背包、公事包與大容量旅行袋，適合商務出差或是喜歡安排家庭旅行的爸爸，

這一系列箱包具備耐磨、防潑水的特性，箱體結構設計有具彈性的智慧收納系統，從衣物、筆電、重要文件到隨身物品，都能找到專屬空間，讓爸爸出行井井有條。

另一全新Alox Nero系列同樣從商務人士的日常需求出發，採用耐用ROBIC® Twill尼龍材質搭配真皮細節，推出後背包、公事包、托特包、兩用包、三用包、斜背包等多元包款，系列主打商務收納規劃與俐落外型，同時提供Swiss Army KnifeTM Scale客製化刻字服務，讓使用者能刻印最多12個英文字母，打造屬於爸爸獨一無二的包款。父親節優惠提供指定系列包款全面8折，皮夾或電子卡片夾加價購7折優惠。

PORTER INTERNATIONAL今年父親節選禮跨足鞋履、服飾與包款等品項，給購物者多重選擇，極簡的單品特別適合喜歡簡單俐落風格的父親。真皮配件是適合陪伴父親每一天的實用禮物，PORTER INTERNATIONAL精選DEFINE真皮雙折短夾、AURA真皮雙折短夾、BEND真皮證件套。若是喜歡休閒風的爸爸，也有LOGO棉T、棒球帽、輕機能質料的VENTURE斜背包與真皮休閒鞋等選擇。

ECCO STREET 720防水休閒鞋有黑白兩色，7,680元。 圖／ECCO提供
ECCO STREET 720防水休閒鞋有黑白兩色，7,680元。 圖／ECCO提供

ECCO STREET LITE休閒鞋有黑白兩色，5,380元。圖／ECCO提供
ECCO STREET LITE休閒鞋有黑白兩色，5,380元。圖／ECCO提供

ECCO METROPOLE LONDON套入式紳士鞋，黑色6,680元。圖／ECCO提供
ECCO METROPOLE LONDON套入式紳士鞋，黑色6,680元。圖／ECCO提供

Victorinox Werks Traveler 7.0系列箱包，包含登機包、商務背包、公事包與大容量旅行袋。圖／Victorinox提供
Victorinox Werks Traveler 7.0系列箱包，包含登機包、商務背包、公事包與大容量旅行袋。圖／Victorinox提供

Werks Traveler7.0旅行箱carry on黑色，23,100元。圖／Victorinox提供
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Victorinox Alox Nero托特包，11,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox Alox Nero托特包，11,500元。圖／Victorinox提供

PORTER INTERNATIONAL AURA真皮雙折短夾，5,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL AURA真皮雙折短夾，5,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL真皮休閒鞋，7,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL真皮休閒鞋，7,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL VENTURE斜背包，4,750元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL VENTURE斜背包，4,750元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

父親節 爸爸

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