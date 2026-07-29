華航皮卡丘彩繪機CI2周邊開賣 模型機限量500台再掀收藏熱

華航「皮卡丘彩繪機CI2」聯名商品全新上市，推出迷你隨身包、手機掛繩組、落肩短袖T恤及機能長袖帽T等新品，即日起開賣；不鏽鋼口袋保溫瓶、雲朵杯蓋不鏽鋼杯組將於下月陸續上市，而備受收藏迷期待的1：200模型機也將再次開放訂購，限量500台，預料再掀搶購熱潮。

華航表示，此次攜手寶可夢公司（The Pokémon Company），以「旅行漫遊」為設計概念，將皮卡丘彩繪機CI2機身上的飛翔皮卡丘、快龍、迷你龍等人氣角色，結合台灣花磚、祥雲等在地元素，打造涵蓋旅遊配件、服飾及生活用品的聯名系列，延續彩繪機飛航帶來的旅行體驗。

其中最受矚目的1：200模型機，歷經68道上色工序，細緻還原彩繪機外觀，首波開放預購200台即迅速完售，展現聯名商品高人氣。新品也融入不少巧思，手機掛繩組採天空藍織帶搭配快龍手機貼片及飛機造型吊飾；短袖T恤及長袖帽T將飛翔皮卡丘藏入口袋及袖口細節；雲朵杯蓋不鏽鋼杯組採立體雲朵造型杯蓋搭配滿版皮卡丘圖樣；不鏽鋼口袋保溫瓶印有台灣花磚圖騰；迷你隨身包則搭配精靈球造型小包，融合寶可夢與台灣文化特色。

華航指出，皮卡丘彩繪機CI2系列商品已陸續於華航eMall及機上Home Delivery送貨到府服務販售，除新品外，飛行夾克、登機箱、記憶頸枕等商品上市後也廣受旅客喜愛。其中飛行夾克復刻經典航空風格，搭配彩繪機造型飄帶、可替換臂章及皮卡丘、精靈球刺繡，現已重新開放販售。

此外，迷你迴力飛機目前也已在台北寶可夢中心開賣，華航邀請旅客帶著皮卡丘彩繪機CI2系列商品一同踏上旅程，收藏專屬飛行回憶。