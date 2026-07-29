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高鐵迎新世代列車N700ST 周邊商品、聯名啤酒搶先亮相

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
迎接N700ST到來，高鐵也推出一系列限量紀念商品。其中最具特色的是以N700ST商務車廂及標準車廂座椅布打造的「月牙包」及「漁夫帽」，7月29日起於T-Shopping高鐵線上購獨家限量販售。高鐵／提供
迎接N700ST到來，高鐵也推出一系列限量紀念商品。其中最具特色的是以N700ST商務車廂及標準車廂座椅布打造的「月牙包」及「漁夫帽」，7月29日起於T-Shopping高鐵線上購獨家限量販售。高鐵／提供

高鐵2.0全面啟動，台灣高鐵迎接通車20周年之際，除新世代列車N700ST將自今年8月起陸續抵台，預計2027、2028年分兩階段投入營運外，也同步推動現役700T列車升級改造，並首度推出採用N700ST座椅布製成的限量文創商品，以及與台灣啤酒合作的聯名紀念版啤酒，從硬體、服務到品牌體驗全面升級。

台灣高鐵表示，新世代列車命名為「N700ST」，其中「T」與現行700T相同，代表「Taiwan」，象徵兩代車型皆依據台灣環境與營運需求量身打造。新車外觀延續700T經典設計，以白色車體搭配橘、黑色線條，維持車隊一致的品牌識別，也展現世代傳承精神。

配合「高鐵2.0」計畫，高鐵公司除引進12組N700ST新車，也同步替服役近20年的700T進行全面升級。依規劃，今年8月起12組N700ST將陸續運抵台灣，預計2027年及2028年各投入6組列車營運，屆時全車隊規模將由34組擴增至46組，尖峰時段整體運能可望提升25%，進一步紓解假日及尖峰旅運需求。

不少經常搭乘高鐵的旅客已陸續感受到700T的改變，包括車廂前後資訊顯示器全面升級為大型彩色螢幕，可同步顯示更多旅程資訊；洗手間更新為更柔和明亮的照明設計，鏡櫃整合水龍頭、洗手乳及消毒液配置，提升使用便利性；新式窗簾改善遮陽效果，商務車廂及部分標準車廂也換上新椅套布，餐桌背面標示更清楚，部分列車販賣機亦新增多元支付及電子發票功能。

除了列車更新，高鐵各站服務設施也同步升級。除台北站外，新竹站月台門已率先動工，其餘各站將陸續施工，預計2028年第1季完成全線月台門設置；各站洗手間、服務台、哺集乳室及候車座椅也將自今年起逐步更新，預計2028年中完成全面改善，打造更安全、舒適的搭乘環境。

迎接N700ST到來，高鐵也推出一系列限量紀念商品。其中最具特色的是以N700ST商務車廂及標準車廂座椅布打造的「月牙包」及「漁夫帽」，7月29日起於T-Shopping高鐵線上購獨家限量販售。

其中，N700ST漁夫帽售價1,690元，採用商務或標準車廂座椅布搭配斜紋布異材質拼接設計，兼具時尚與實用性；更由台灣社區工作室在地媽媽手工縫製，將社會共好理念融入商品設計。N700ST月牙包售價2,850元，同樣運用列車座椅布打造，標準車廂版本搭配高鐵代表性的橘色背帶，商務車廂版本則搭配卡其色背帶，展現不同風格。

此外，高鐵也攜手台灣啤酒推出限量版「金牌台灣啤酒－台灣高鐵版」，8月1日起陸續於高鐵站內便當櫃檯，以及四大超商、全聯、美廉社及各大量販通路上市，每瓶355毫升建議售價37元。瓶身以N700ST新車為主角，搭配玉山意象設計，推出橘、白雙色限定包裝，為新車登場增添話題，也替高鐵2.0暖身。

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高鐵

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