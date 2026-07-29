彭佳慧巡迴演唱會將登場 國泰世華銀世界卡、CUBE卡友享優先購票

國泰世華銀行持續以客戶需求為核心，支持藝文活動，致力提供優質金融服務與多元生活體驗。28日宣布冠名贊助華語樂壇歌后彭佳慧《數著時間的日子》Through the Years: Julia Peng 30th Anniversary Tour，共同見證彭佳慧出道30週年的重要里程碑。為回饋卡友支持，國泰世華特別提供世界卡及CUBE信用卡卡友優先購票權益。

其中，國泰世華世界卡持卡人可於7月31日10:00至13:00享尊榮優先購票；國泰世華CUBE信用卡持卡人則可於7月31日14:00至17:00優先購票，凡於優先購票期間完成購票者，還可獲得演唱會專屬限量贈禮乙份 ，一般售票8月3日12:00全面開放。

彭佳慧自1996年出道以來，以極具辨識度的歌聲唱進無數人的青春歲月，〈相見恨晚〉、〈走在紅毯那一天〉等經典作品陪伴不同世代走過人生的重要時刻。今年適逢出道30週年，《數著時間的日子》巡迴演唱會將以逾40人的大型管弦樂編制重新詮釋歷年經典作品，演唱會將於10月3日登上台北小巨蛋、11月21日移師高雄巨蛋接力開唱，帶領歌迷沉浸於跨越30年時光的音樂旅程，共同見證彭佳慧音樂生涯的重要里程碑。

國泰世華近年持續投入大型演唱會及藝文展演，陸續贊助蔡健雅演唱會、JAM JAM ASIA亞洲音樂節等指標性音樂盛事，透過金融服務串聯藝文、娛樂與生活，持續拓展客戶多元生活體驗。本次除了提供世界卡及CUBE信用卡卡友優先購票權益外，更推出演唱會專屬限量贈禮，讓支持彭佳慧30週年巡演的歌迷，珍藏這份專屬於30週年的限量紀念。

國泰世華持續以一站式數位金融服務陪伴客戶，從日常支付、理財到生活消費，打造完整且便利的生活金融生態圈。本次透過冠名贊助及卡友專屬禮遇，不僅提供客戶更豐富的藝文體驗，也持續深化金融與生活的連結，未來將攜手客戶探索更多元的藝文與娛樂體驗，打造兼具便利、品味與溫度的生活金融服務。