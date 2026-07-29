快訊

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

國家隊出手守住4萬大關！台股尾盤急拉700點 收40,039點

聽新聞
0:00 / 0:00

彭佳慧巡迴演唱會將登場 國泰世華銀世界卡、CUBE卡友享優先購票

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行冠名贊助彭佳慧《數著時間的日子》巡迴演唱會，世界卡、CUBE信用卡卡友享優先購票及專屬限量贈禮。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行冠名贊助彭佳慧《數著時間的日子》巡迴演唱會，世界卡、CUBE信用卡卡友享優先購票及專屬限量贈禮。國泰世華銀行／提供

國泰華銀行持續以客戶需求為核心，支持藝文活動，致力提供優質金融服務與多元生活體驗。28日宣布冠名贊助華語樂壇歌后彭佳慧《數著時間的日子》Through the Years: Julia Peng 30th Anniversary Tour，共同見證彭佳慧出道30週年的重要里程碑。為回饋卡友支持，國泰世華特別提供世界卡及CUBE信用卡卡友優先購票權益。

其中，國泰世華世界卡持卡人可於7月31日10:00至13:00享尊榮優先購票；國泰世華CUBE信用卡持卡人則可於7月31日14:00至17:00優先購票，凡於優先購票期間完成購票者，還可獲得演唱會專屬限量贈禮乙份 ，一般售票8月3日12:00全面開放。

彭佳慧自1996年出道以來，以極具辨識度的歌聲唱進無數人的青春歲月，〈相見恨晚〉、〈走在紅毯那一天〉等經典作品陪伴不同世代走過人生的重要時刻。今年適逢出道30週年，《數著時間的日子》巡迴演唱會將以逾40人的大型管弦樂編制重新詮釋歷年經典作品，演唱會將於10月3日登上台北小巨蛋、11月21日移師高雄巨蛋接力開唱，帶領歌迷沉浸於跨越30年時光的音樂旅程，共同見證彭佳慧音樂生涯的重要里程碑。

國泰世華近年持續投入大型演唱會及藝文展演，陸續贊助蔡健雅演唱會、JAM JAM ASIA亞洲音樂節等指標性音樂盛事，透過金融服務串聯藝文、娛樂與生活，持續拓展客戶多元生活體驗。本次除了提供世界卡及CUBE信用卡卡友優先購票權益外，更推出演唱會專屬限量贈禮，讓支持彭佳慧30週年巡演的歌迷，珍藏這份專屬於30週年的限量紀念。

國泰世華持續以一站式數位金融服務陪伴客戶，從日常支付、理財到生活消費，打造完整且便利的生活金融生態圈。本次透過冠名贊助及卡友專屬禮遇，不僅提供客戶更豐富的藝文體驗，也持續深化金融與生活的連結，未來將攜手客戶探索更多元的藝文與娛樂體驗，打造兼具便利、品味與溫度的生活金融服務。

國泰世華銀行冠名贊助彭佳慧《數著時間的日子》巡迴演唱會，世界卡、CUBE信用卡卡友享優先購票及專屬限量贈禮。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行冠名贊助彭佳慧《數著時間的日子》巡迴演唱會，世界卡、CUBE信用卡卡友享優先購票及專屬限量贈禮。國泰世華銀行／提供

華銀 國泰 彭佳慧

延伸閱讀

2026原住民族音樂季起跑 體驗北市信義區城市原民活力

擁全台唯一優勢！大直美麗華影城被《奧德賽》影迷塞爆 售票機全掛

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

BIGBANG台北演唱會票價公開！大巨蛋連唱2天　搶票時間、實名制與VIP福利一次看

相關新聞

華航皮卡丘彩繪機CI2周邊開賣 模型機限量500台再掀收藏熱

華航「皮卡丘彩繪機CI2」聯名商品全新上市，推出迷你隨身包、手機掛繩組、落肩短袖T恤及機能長袖帽T等新品，即日起開賣；不鏽鋼口袋保溫瓶、雲朵杯蓋不鏽鋼杯組將於下月陸續上市，而備受收藏迷期待的1：200模型機也將再次開放訂購，限量500台，預料再掀搶購熱潮。

彭佳慧巡迴演唱會將登場 國泰世華銀世界卡、CUBE卡友享優先購票

國泰世華銀行持續以客戶需求為核心，支持藝文活動，致力提供優質金融服務與多元生活體驗。28日宣布冠名贊助華語樂壇歌后彭佳慧《數著時間的日子》Through the Years: Julia Peng 30th Anniversary Tour，共同見證彭佳慧出道30週年的重要里程碑。為回饋卡友支持，國泰世華特別提供世界卡及CUBE信用卡卡友優先購票權益。

7-ELEVEN拉拉熊集點回歸！16款療癒周邊開換 這款CP值最高

日本 San-X 旗下代表療癒系人氣角色《Rilakkuma 拉拉熊》今年夏天又要重新與粉絲見面了！7-ELEVEN全店精品集點自8月5日起再度攜手《Rilakkuma 拉拉熊》推出全新檔期「幸福日常精品集點活動」，以經典療癒日常生活功能為靈感全新開發共16款周邊商品，其中還有拉拉熊的好朋友小白熊、小黃雞也一起加入在商品圖素中，死忠粉絲們千萬要收藏。

拍一張照秒回老台東！AI時光機掀熱潮 東博記憶展突破2萬人次

拍張照片就能「穿越」回老台東！2026台東博覽會故事主題展「記憶提取所-我們有滋有味的生活」自開展以來掀起話題，展區導入「台東時光機」生成式AI互動體驗，民眾拍照後即可換上復古造型、置身老街場景，重溫過去台東生活記憶，截至7月27日累積觀展人數已突破2萬人次。

千黛亞全黑現身《蜘蛛人：無家日》首映 打造蜘蛛人時尚宇宙新頁？

近日東西方網路討論度極高的新作《蜘蛛人：重生日》已成為漫威電影宇宙（MCU）第六階段的重要焦點，這部預計於2026年7月底上映的大作話題不斷，不僅戲內萬眾矚目，戲外湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）這對螢幕情侶檔的甜蜜戀情與頂級造型，更是全網熱議的絕佳亮點。

甜酷兼具：從ROSÉ腳上的Speedcat Etoile 到博肯鞋與Repetto共創聯名

ROSÉ腳上的這雙新鞋，肯定又抓住粉絲的目光，PUMA推出全新Speedcat Etoile，如ROSÉ的玫瑰淡粉色，融入緞面緞帶的甜美光澤，加上鞋頭綁上蝴蝶結的巧思，讓這雙運動鞋在甜美與個性取得平衡。另外，中性的勃肯鞋與優雅芭蕾舞鞋Repetto的聯名共創，也帶來雙方基因的靈魂碰撞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。