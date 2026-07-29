7-ELEVEN拉拉熊集點回歸！16款療癒周邊開換 這款CP值最高

日本 San-X 旗下代表療癒系人氣角色《Rilakkuma 拉拉熊》今年夏天又要重新與粉絲見面了！7-ELEVEN全店精品集點自8月5日起再度攜手《Rilakkuma 拉拉熊》推出全新檔期「幸福日常精品集點活動」，以經典療癒日常生活功能為靈感全新開發共16款周邊商品，其中還有拉拉熊的好朋友小白熊、小黃雞也一起加入在商品圖素中，死忠粉絲們千萬要收藏。

《Rilakkuma 拉拉熊》自2003年誕生以來，一直是日本 San-X旗下最具代表角色之一，世界觀主打「慢活、療癒」受到全球粉絲喜愛，至今仍是熱門IP之一。此次7-ELEVEN全店精品集點活動再次翻玩經典，主要以拉拉熊為視覺主角，並邀請小白熊、小黃雞、茶小熊等好朋友相伴，以居家辦公等生活實用系小物陪伴上班族療癒身心。

首先最高CP值代表就是「拉拉熊布偶吊飾飲料提袋or絨毛造型證件套盲盒」(249元)，除了共4款實用的布偶飲料提袋以外，還有共3款造型證件套可為平時上班配件多增添一分可愛感。為辦公桌或臥室添加配件，「可堆疊絨毛置物盒」共有拉拉熊、小白熊及小黃雞3款，除了絨毛材質觸感舒適，還可拿來放置小物避免桌面雜亂。

夏天最可愛的小道具「拉拉熊-扭蛋機組」則是最適合喜歡收藏的資深粉絲，內附6顆扭蛋、6個徽章讓你隨意轉出驚喜；「拉拉熊-絨毛布偶存錢筒」同樣可當存錢筒跟擺飾，拉拉熊換上可愛牛仔裝，成為家中零錢的最佳守護者。

居家辦公配件則是有「拉拉熊-陶瓷碗四入組」、「拉拉熊-造型擦手巾」、「拉拉熊-造型坐墊」、「拉拉熊-公仔數字電子鐘」以及「拉拉熊-15吋平板筆電包(拉拉熊款/茶小熊款)」，不管是租屋族或學生都可以輕鬆擁有，放在臥室及桌子各處，不搶眼卻療癒的存在，陪伴你度過每一天。

除了拉拉熊全店精品集點之外，搶搭7月底即將上映的漫威強檔電影《蜘蛛人：重生日》，7-ELEVEN全店精品集點同步推出「蜘蛛人精品集點活動」，結合時下流行推出「蜘蛛人鍵盤按鍵盲盒」、「蜘蛛人7吋可動人偶」等讓消費者可以把大人、小孩都喜歡的收藏帶回家，另外還有多款實用包袋類、證件套等，帥氣周邊商品絕對讓你潮一夏。