拍一張照秒回老台東！AI時光機掀熱潮 東博記憶展突破2萬人次

拍張照片就能「穿越」回老台東！2026台東博覽會故事主題展「記憶提取所-我們有滋有味的生活」自開展以來掀起話題，展區導入「台東時光機」生成式AI互動體驗，民眾拍照後即可換上復古造型、置身老街場景，重溫過去台東生活記憶，截至7月27日累積觀展人數已突破2萬人次。

「記憶提取所」以台東人共同記憶為主軸，蒐集大量老照片與生命故事，透過大同戲院、綠島航空站、台東舊站等經典場景重現，讓不同世代在展場中找到自己的故事。

展場內不時可見跨世代交流場景，孩子透過復古牛奶罐秤重裝置體驗早期生活，中年民眾在蝙蝠洞點歌牆前唱起青春歌曲，長輩則在金馬號前分享過往歲月。許多父母也藉由展覽向下一代介紹曾經流行的娛樂、產業與街坊生活。

其中「韌性之所」展區呈現台東人面對風災與災害後重建家園的歷程，引起不少觀眾共鳴，有民眾看完後感動落淚，分享過去參與救災的生命經驗；「未來之所」則展現20位台東青年在不同領域努力的故事，呈現地方持續前進的力量。

除白天展覽外，周邊活動也吸引人潮，7月3日及24日晚間舉辦的「卡K特調之夜」，即使受到颱風外圍環流帶來大雨影響，仍有民眾穿著雨衣到場，伴隨特調飲品與經典歌曲歡唱，展現台東人的熱情。

縣府表示，8月7日下午5時至6時30分將舉辦「說書人活動」，邀請助產士孫秀女、林哲次校長及青年代表分享地方故事，帶領民眾從不同角度探索台東生活記憶。