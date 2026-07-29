千黛亞全黑現身《蜘蛛人：無家日》首映 打造蜘蛛人時尚宇宙新頁？

近日東西方網路討論度極高的新作《蜘蛛人：重生日》已成為漫威電影宇宙（MCU）第六階段的重要焦點，這部預計於2026年7月底上映的大作話題不斷，不僅戲內萬眾矚目，戲外湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）這對螢幕情侶檔的甜蜜戀情與頂級造型，更是全網熱議的絕佳亮點。

劇情承接《蜘蛛人：無家日》奇異博士施展遺忘魔咒的四年後，彼得帕克在全世界都遺忘他的孤獨中成為「全職」蜘蛛人，卻因身體異常變異引發「蜘蛛人青春期」危機，必須找上馬克魯法洛（Mark Ruffalo）飾演的浩克求助，並與強柏恩瑟（Jon Bernthal）飾演的「制裁者」（The Punisher）聯手對抗新犯罪。卡司陣容並包含千黛亞飾演的MJ，以及莎蒂辛克（Sadie Sink）參演的神秘角色，交織出號稱彼得人生中黑暗且具街頭感的精彩故事。

戲外的時尚舞台同樣精彩，千黛亞日前出席於洛杉磯好萊塢Dolby Theatre舉行的全球首映會時，身穿一襲Ashi Studio的2026秋冬高訂黑色禮服，以緊身胸衣式剪裁搭配深V領口與戲劇性拖尾，呈現極具雕塑感的美學身影；這套「戰袍」並在裙身與背部加入立體褶飾、層疊荷葉邊，展現鮮明、戲劇化的蜘蛛聯想，尤其千黛亞更配戴了出自法國高級珠寶Boucheron的Lavalliere Diamants耳環，加上Christian Louboutin的黑色蜘蛛細節高跟鞋，呼應電影主題外，更將紅毯背板化為舞台效果十足的蜘蛛人「時尚」宇宙新一頁！

千黛亞（Zendaya）和湯姆霍蘭德除了在電影《蜘蛛人：重生日》中演出對手戲，戲外的戀情一舉一動也格外引人留意。圖／翻攝自IG@zendaya

Boucheron 高級珠寶系列Lavalliere Diamants耳環，白金750、黑漆飾邊，鑲嵌鑽石與縞瑪瑙，價格店洽。圖／Boucheron提供