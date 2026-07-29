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甜酷兼具：從ROSÉ腳上的Speedcat Etoile 到博肯鞋與Repetto共創聯名

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
ROSÉ（左）穿上PUMA推出全新Speedcat Etoile鞋款；BIRKENSTOCK與Repetto攜手聯名，為中性輪廓注入優雅氣息。圖／PUMA提供、永三企業提供
ROSÉ（左）穿上PUMA推出全新Speedcat Etoile鞋款；BIRKENSTOCK與Repetto攜手聯名，為中性輪廓注入優雅氣息。圖／PUMA提供、永三企業提供

ROSÉ腳上的這雙新鞋，肯定又抓住粉絲的目光，PUMA推出全新Speedcat Etoile，如ROSÉ的玫瑰淡粉色，融入緞面緞帶的甜美光澤，加上鞋頭綁上蝴蝶結的巧思，讓這雙運動鞋在甜美與個性取得平衡。另外，中性的勃肯鞋與優雅芭蕾舞鞋Repetto的聯名共創，也帶來雙方基因的靈魂碰撞。

全新Speedcat Etoile延續Speedcat經典輪廓，而Etoile系列表現了更柔美、優雅的一面，為鞋款注入不一樣的甜美設計。鞋身的緞面材質光澤與麂皮結合拼接；鞋帶以緞帶質感打造，在鞋頭處打上蝴蝶結俏皮呈現，是以ROSÉ為雛形設計的全新的Speedcat鞋款。

ROSÉ是如何搭配這雙鞋款？她以短版的PUMA LOGO圓領衫搭配丹寧褲，簡單就輕鬆展現個人品味日常。

Birkenstock X Repetto聯名系列

柔美風也吹進簡約中性的勃肯鞋BIRKENSTOCK。當勃肯鞋BIRKENSTOCK遇上以芭蕾舞鞋著稱的Repetto，雙方具有代表性的經典輪廓也隨之被重新詮釋。

BIRKENSTOCK與Repetto攜手的全新聯名系列，將功能性設計語彙與芭蕾的優雅氣息巧妙交融。系列共推出三款鞋型，以Repetto優雅的視角重新演繹。勃肯鞋經典的Arizona涼鞋換上獨家Oversized圓形扣環，注入可愛氣息；Scala以圓頭鞋型、雙細帶設計與綁帶蝴蝶結勾勒出帶有叛逆氣質的芭蕾基因；而Opéra木屐鞋款則以流動感長綁帶纏繞腳踝，如芭蕾舞者足尖間輕盈舞動的絲帶，展現優雅與動態美學。

Birkenstock X Repetto聯名系列於指定店櫃：忠孝SOGO、新光三越台南西門新天地，以及台灣官方網站限量發售。

Birkenstock X Repetto - Arizona鞋款，14,880元。圖／永三企業提供
Birkenstock X Repetto - Arizona鞋款，14,880元。圖／永三企業提供

BIRKENSTOCK與Repetto攜手推出聯名系列，共推出三款鞋型，以Repetto優雅的視角重新演繹。圖／永三企業提供
BIRKENSTOCK與Repetto攜手推出聯名系列，共推出三款鞋型，以Repetto優雅的視角重新演繹。圖／永三企業提供

Birkenstock X Repetto - Scala鞋款，16,580元。圖／永三企業提供
Birkenstock X Repetto - Scala鞋款，16,580元。圖／永三企業提供

Birkenstock X Repetto - Opéra鞋款，15,780元。圖／永三企業提供
Birkenstock X Repetto - Opéra鞋款，15,780元。圖／永三企業提供

ROSÉ穿上PUMA推出全新Speedcat Etoile鞋款。圖／PUMA提供
ROSÉ穿上PUMA推出全新Speedcat Etoile鞋款。圖／PUMA提供

PUMA Speedcat Etoile，粉紅、黑色款各3,580元。圖／PUMA提供
PUMA Speedcat Etoile，粉紅、黑色款各3,580元。圖／PUMA提供

PUMA Speedcat Etoile鞋身的緞面材質光澤與麂皮結合拼接，鞋帶以緞帶質感打造，在鞋頭處打上蝴蝶結。圖／PUMA提供
PUMA Speedcat Etoile鞋身的緞面材質光澤與麂皮結合拼接，鞋帶以緞帶質感打造，在鞋頭處打上蝴蝶結。圖／PUMA提供

BIRKENSTOCK與Repetto攜手推出聯名系列，共推出三款鞋型，以Repetto優雅的視角重新演繹。圖／永三企業提供
BIRKENSTOCK與Repetto攜手推出聯名系列，共推出三款鞋型，以Repetto優雅的視角重新演繹。圖／永三企業提供

ROSÉ穿上PUMA推出全新Speedcat Etoile鞋款。圖／PUMA提供
ROSÉ穿上PUMA推出全新Speedcat Etoile鞋款。圖／PUMA提供

PUMA

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