聽新聞
0:00 / 0:00
甜酷兼具：從ROSÉ腳上的Speedcat Etoile 到博肯鞋與Repetto共創聯名
ROSÉ腳上的這雙新鞋，肯定又抓住粉絲的目光，PUMA推出全新Speedcat Etoile，如ROSÉ的玫瑰淡粉色，融入緞面緞帶的甜美光澤，加上鞋頭綁上蝴蝶結的巧思，讓這雙運動鞋在甜美與個性取得平衡。另外，中性的勃肯鞋與優雅芭蕾舞鞋Repetto的聯名共創，也帶來雙方基因的靈魂碰撞。
全新Speedcat Etoile延續Speedcat經典輪廓，而Etoile系列表現了更柔美、優雅的一面，為鞋款注入不一樣的甜美設計。鞋身的緞面材質光澤與麂皮結合拼接；鞋帶以緞帶質感打造，在鞋頭處打上蝴蝶結俏皮呈現，是以ROSÉ為雛形設計的全新的Speedcat鞋款。
ROSÉ是如何搭配這雙鞋款？她以短版的PUMA LOGO圓領衫搭配丹寧褲，簡單就輕鬆展現個人品味日常。
Birkenstock X Repetto聯名系列
柔美風也吹進簡約中性的勃肯鞋BIRKENSTOCK。當勃肯鞋BIRKENSTOCK遇上以芭蕾舞鞋著稱的Repetto，雙方具有代表性的經典輪廓也隨之被重新詮釋。
BIRKENSTOCK與Repetto攜手的全新聯名系列，將功能性設計語彙與芭蕾的優雅氣息巧妙交融。系列共推出三款鞋型，以Repetto優雅的視角重新演繹。勃肯鞋經典的Arizona涼鞋換上獨家Oversized圓形扣環，注入可愛氣息；Scala以圓頭鞋型、雙細帶設計與綁帶蝴蝶結勾勒出帶有叛逆氣質的芭蕾基因；而Opéra木屐鞋款則以流動感長綁帶纏繞腳踝，如芭蕾舞者足尖間輕盈舞動的絲帶，展現優雅與動態美學。
Birkenstock X Repetto聯名系列於指定店櫃：忠孝SOGO、新光三越台南西門新天地，以及台灣官方網站限量發售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。