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搭船遊日月潭不只看風景！電動船少了轟隆聲 山林鳥鳴成主角

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭推動綠色低碳電動船，讓遊客在安靜舒適的航行環境中欣賞湖光山色。圖／日管處提供
日月潭推動綠色低碳電動船，讓遊客在安靜舒適的航行環境中欣賞湖光山色。圖／日管處提供

日月潭搭船遊湖是許多遊客的固定行程，如今遊湖方式也朝低碳、低噪音轉型。日月潭國家風景區管理處持續推廣電動船，讓傳統遊船少了引擎轟隆聲與廢氣，遊客可在更安靜的湖面上感受水波、微風與山林鳥鳴，打造日月潭慢旅新體驗。

日管處表示，電動船相較傳統柴油遊船，具備「零噪音」及「無廢氣排放」兩大優勢，可降低船舶航行對日月潭生態環境的干擾，也讓旅客能在更安靜舒適的環境中欣賞湖光山色。

日管處指出，過去遊客搭船遊湖，主要是欣賞日月潭山水景致，電動船則讓遊湖體驗多了一層「聽覺享受」。少了引擎聲後，水波輕拍船身、微風吹拂及山林鳥鳴等自然聲響更加清楚，讓旅客不只是「看」日月潭，也能沉浸在湖區自然環境中。

隨著國內外旅客對低碳旅遊及深度體驗的需求增加，日管處持續推動綠色觀光，希望透過電動船降低遊憩活動對環境的影響，同時提升遊湖品質，讓日月潭從傳統觀光行程逐步轉向低碳、低噪音的慢步調旅遊。

配合暑期旅遊旺季，日管處也推出結合「現場駐唱」與「親子互動」的限定主題活動，首場「夏日壽星船」已於7月中旬辦理，後續還有3場、共180個名額，每人只要新台幣 200元，包含專屬杯子蛋糕、駐唱歌手表演及限量紀念品。

日管處表示，後續活動包括「夏日壽星船」及「仲夏親子日」，希望透過特色主題活動與電動船體驗，讓遊客放慢腳步，在湖光山色間感受日月潭不同以往的遊湖風景，也讓低碳旅遊成為造訪日月潭的新選擇。

日月潭推動綠色低碳電動船，讓遊客在安靜舒適的航行環境中欣賞湖光山色。圖／日管處提供
日月潭推動綠色低碳電動船，讓遊客在安靜舒適的航行環境中欣賞湖光山色。圖／日管處提供

國家風景區 日月潭 觀光

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