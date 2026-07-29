發票登錄破億嘉市購物節買氣旺 購屋幸運兒獲住宿券下周滿千送百登場

2026嘉義市購物節7月1日開跑以來買氣持續升溫，截至目前為止，民眾登錄發票金額突破1億元，展現消費市場熱絡。市政府宣布，8月3日起將接續推出市民專屬「滿千送百領現金」活動，凡設籍嘉義市民眾，憑符合資格發票累積消費滿1000元，即可兌領100元現金，每人最高可領500元，總補助金額2500萬元，希望持續帶動在地消費。

這次突破1億元登錄金額的幸運發票，由嘉市民許小姐以一筆約390萬元購屋消費開出，成為破億幸運得主。許小姐表示，自己每年都會參加嘉義市購物節，沒想到第一次中獎就是如此幸運。她笑說，接到主辦單位通知時，第一時間還以為遇到詐騙，「完全沒想到這種好事會發生在自己身上！」她也期待好運持續，未來能再抽中百萬汽車或百萬現金等壓軸大獎。

為慶祝發票登錄突破1億元，市府特別加碼贈送一份「樂億皇家渡假酒店」住宿券給許小姐，並鼓勵民眾踴躍消費、儘早登錄發票，提高抽獎機會，還有機會獲得更多隱藏版好禮。建設處長羅資政表示，今年「滿千送百」活動延續歷年最受市民歡迎的現金回饋，希望將消費力留在嘉市。凡設籍嘉市市民，持7月1日起開立、且賣方稅籍設嘉市合格統一發票，累積滿1000元即可兌領100元現金，每人最高可憑5000元發票兌領500元。

市府指出，兌換時間8月3日起，每周一至周五上午9時至下午4時，地點市政府1樓中庭，每日發放800個號碼牌，每張號碼牌最多可辦理5人份。為減少排隊等候時間，每天另提供300個線上預約名額及500個現場排隊名額，民眾可提前3天至活動網站預約，也可透過活動網站、嘉市購物節粉絲專頁及「愛嘉義APP」查詢即時叫號進度及剩餘補助金額。

市府提醒，同一張統一發票不得同時參加購物節抽獎及「滿千送百」現金兌換，民眾須擇一使用。完成兌換後發票將全數回收並捐贈公益團體，在刺激消費的同時，也讓每筆消費化為公益力量，兼顧經濟效益與社會關懷。

嘉市購物節8月3日起接續推出市民專屬「滿千送百領現金」活動。圖／嘉市府提供

嘉市購物節「滿千送百領現金」活動，凡設籍嘉義市民眾，憑符合資格發票累積消費滿1000元，即可兌領100元現金。圖／嘉市府提供