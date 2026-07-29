黑白大廚鄭智善「甜蜜蜜」海外首店在台北！百坪旗艦店8月插旗中山區

因出演Netflix料理實境節目《黑白大廚》而受到關注的韓國主廚鄭智善，即將把旗下餐廳品牌「甜蜜蜜」帶進台灣。品牌首間海外據點預計8月正式開幕，選址台北市中山區商圈，打造逾百坪的旗艦店空間，將韓國深受歡迎的韓式中華料理與精緻餐飲體驗正式引進台灣市場。

「甜蜜蜜」強調完整承襲韓國總店的料理技術與營運標準，開幕前已完成一個月的台韓技術移轉與SOP實戰培訓，由韓國團隊親自指導廚藝與外場服務，希望將品牌特色與品質完整複製至海外首店。

餐點規劃以韓式中華料理為主軸，在保留經典風味的基礎上融入現代料理手法，呈現兼具傳統與創新的菜色。同時，餐廳也將推出由職人團隊手工製作的精緻點心，從造型、擺盤到口感皆講究細節，希望打造兼具視覺與味覺的完整用餐體驗。

空間設計則以現代風格為主，百坪店面結合時尚美學與寬敞座席，鎖定聚餐、商務宴客及家庭客層。服務方面，餐廳導入數位點餐系統，讓外場人員能將更多心力投入桌邊服務與客製化接待，提升整體用餐品質。

品牌籌備工作自今年3月啟動，由台韓跨國團隊共同規畫，6月完成店面裝修工程，7月展開密集教育訓練，歷經數個月準備後，將於8月正式開幕迎客。隨著海外首店落腳台北，也象徵鄭智善正式跨足海外市場，期望將韓式中華料理文化介紹給更多台灣消費者。