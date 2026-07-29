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葛飾北齋「赤富士」名作公開！朗格贊助德勒斯登國家藝術收藏館特展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
展出作品之一、浮世繪巨匠葛飾北齋的名作有「赤富士」之稱的《凱風快晴》。圖／朗格提供
展出作品之一、浮世繪巨匠葛飾北齋的名作有「赤富士」之稱的《凱風快晴》。圖／朗格提供

當浮世繪的纖細線條遇上薩克森精密工藝，一場跨越時空的視覺對話就此展開。德國高級製表品牌朗格自2006年起便持續支持德勒斯登國家藝術收藏館（Staatliche Kunstsammlungen Dresden、以下簡稱為SKD），2026朗格再度與「銅版畫展廳」Kupferstich-Kabinett合作推出「德勒斯登的紙上日本」特展，並獲日本駐德國大使館大力贊助。展期即日起至2026年9月20日，帶領觀者穿梭於日本木刻版畫的璀璨光影，也是一次東西方美學的靜謐相會。

早在薩克森選帝侯「強力王」奧古斯特（Augustus the Strong）時期，德勒斯登便已開啟了對日本藝術的珍藏。約1900年前後，德勒斯登更躍升為德國最早的「日本主義」（Japonism）浪潮中心。當時館方以擴充國際現代藝術為任務，收錄約300幅具代表性的木刻版畫與珍本，並曾於前皇家薩克森應用藝術學校作為範本。經歷二次世界大戰的洗禮，這批寶貴資產全數由SKD的銅版畫展廳接手保存，成為今日館藏逾萬件珍品的動人核心。

本次特展精選眾多傑作，部分18、19世紀古董版畫更是史上首次公開亮相。展品焦點首推浮世繪巨匠、葛飾北齋約1831年創作的《富嶽三十六景》經典名作《凱風快晴》，將「赤富士」的雄偉躍然紙上；同時展覽並將歌川國貞、葛飾北齋與歌川廣重的作品，與羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec）、孟克、惠斯勒（James Whistler）等大師約40幅西方傑作並置對讀。

SKD總幹事貝Bernd Ebert並表示，展覽將傑出的日本版畫與現代藝術作品匯聚一堂，同時也能清晰地看到，日本美學對國際現代主 義的塑造產生的強大影響，並感謝合作夥伴朗格（A. Lange & Söhne）對SKD超過20黏的承諾，最後並致以誠摯謝意。

此種對古典美學的守護，一如朗格自1845年由製表師費爾迪南多·阿道夫·朗格（Ferdinand Adolph Lange）創立以來，深植於薩克森土地上的血脈；朗格自1990年復興至今，已累積自主研發生產72款機芯，3/4夾板、手工雕花、鵝頸式微調、二次組裝、創新三問報時、多重創新的複雜功能，都以務實思維出發，在鐘表藏家中擁有高評口碑，也一如手表機芯的每一次跳動、古典畫作上的每一筆一鑿，展現匠人將時光與美凝結的藝術結晶。

展出作品之一、初代喜多川歌磨《霞織娘雛形》系列的「簾」。圖／朗格提供
展出作品之一、初代喜多川歌磨《霞織娘雛形》系列的「簾」。圖／朗格提供

LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR
LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR "Lumen"鉑金腕表，41.9毫米鉑金950表殼、自製L225.1型自動上鍊機芯並具停秒裝置陀飛輪、瞬跳萬年曆、月相顯示與全夜光顯示等功能，限量50只。圖／朗格提供

展出作品之一、豐原國周《淨瑠璃四季》系列的「淨琉璃四季內之秋」，以江戶市村座演出為題材。圖／朗格提供
展出作品之一、豐原國周《淨瑠璃四季》系列的「淨琉璃四季內之秋」，以江戶市村座演出為題材。圖／朗格提供

朗格新款Cabaret Tourbillon Honeygold陀飛輪，使用蜂蜜金與手上鍊的五日鍊停秒陀飛輪。圖／朗格提供
朗格新款Cabaret Tourbillon Honeygold陀飛輪，使用蜂蜜金與手上鍊的五日鍊停秒陀飛輪。圖／朗格提供

多達426個零件組成的L021.1型自動上鍊機芯匯集了朗格的多重機芯工藝特色，並經歷二次組裝工序。圖／朗格表提供
多達426個零件組成的L021.1型自動上鍊機芯匯集了朗格的多重機芯工藝特色，並經歷二次組裝工序。圖／朗格表提供

朗格Zeitwerk Date腕表，44.2毫米、玫瑰金、時間與環形日期顯示、小秒針與動力儲存顯示，價格店洽。圖／A. Lange & Söhne提供
朗格Zeitwerk Date腕表，44.2毫米、玫瑰金、時間與環形日期顯示、小秒針與動力儲存顯示，價格店洽。圖／A. Lange & Söhne提供

日本 畫家

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