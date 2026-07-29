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南台灣最美雙城一次住！THE AMNIS攜華泰瑞苑限時10天開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
在青山綠意環繞之中，盡情悠游於湛藍泳池間，輕鬆度過美好的池畔時光。圖/華泰瑞苑提供
在青山綠意環繞之中，盡情悠游於湛藍泳池間，輕鬆度過美好的池畔時光。圖/華泰瑞苑提供

一次住進高雄港灣、墾丁海景！高雄亞洲新灣區的THE AMNIS然一酒店首度攜手墾丁華泰瑞苑推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案，串聯萬豪旅享家旗下The Luxury Collection與Design Hotels兩大品牌，讓旅人一次體驗高雄港灣與國境之南兩種截然不同的風景。

專案將於8月3日至8月12日限時開賣，兩晚住宿15,499元起，入住期限可至12月29日，並加贈5,000點萬豪旅享家會員點數。

專案包括入住THE AMNIS然一酒店「御心侶驛港景房」，每層樓僅規劃一間，雙面角窗可飽覽高雄港與城市天際線，下樓即可漫步亞洲新灣區、金馬賓館當代美術館等藝術場域，感受港都融合藝術、美學與海港文化的城市魅力。

旅程南下，入住隱身墾丁國家公園內的華泰瑞苑海景客房，依山面海的環境讓旅人遠離喧囂，透過大片窗景欣賞大尖山與海灣景色，並體驗結合在地食材、低碳飲食與生態探索的度假生活，感受截然不同的慢旅行節奏。

「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案售價15,499元起，內容包含THE AMNIS然一酒店御心侶驛港景房一晚、華泰瑞苑海景客房一晚，兩館皆附雙人早餐，並加贈5,000點萬豪旅享家會員點數，首晚入住亦可累積萬豪旅享家積分與房晚。相關資訊可洽：高雄THE AMNIS然一酒店07-973-0111、墾丁華泰瑞苑08-886-3666。

華泰瑞苑早餐受到住客好評，多樣主餐選擇以及套餐式服務，讓早晨時光變得更chill。圖/華泰瑞苑提供
華泰瑞苑早餐受到住客好評，多樣主餐選擇以及套餐式服務，讓早晨時光變得更chill。圖/華泰瑞苑提供

THE AMNIS然一酒店（圖左）攜手墾丁華泰瑞苑於8月3日起推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案。圖/THE AMNIS、華泰瑞苑提供
THE AMNIS然一酒店（圖左）攜手墾丁華泰瑞苑於8月3日起推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案。圖/THE AMNIS、華泰瑞苑提供

每日下午4至5時，房客可體驗美濃客家擂茶或台灣花生冰淇淋捲，感受地方飲食文化。圖/THE AMNIS提供
每日下午4至5時，房客可體驗美濃客家擂茶或台灣花生冰淇淋捲，感受地方飲食文化。圖/THE AMNIS提供

墾丁 萬豪 高雄

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