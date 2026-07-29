旅遊也可「先買後付」台灣大攜可樂旅遊 機票住宿都可分期

台灣大哥大（3045）表示，出國旅遊的機票、住宿到團費支出，往往集中成單月一次性的付款壓力。台灣大宣布，旗下BNPL先買後付服務「大哥付你分期」正式跨足旅遊版圖，首波攜手「可樂旅遊」，提供彈性分期付款選擇，增加旅行時的資金運用彈性。

台灣大電信金融副總經理吳建頤表示，若一次性大額支出成為消費決策的門檻將非常可惜。消費者可以將先買後付視為管理大額支出與現金流的工具，「大哥付你分期」的定位是讓分期選項，進一步從被動的融資工具，成為消費者主動管理現金流的選擇。

吳建頤指出，台灣大「大哥付你分期」2026年將加速切入需求成長快速的高單價消費場景，旅遊是第一站。旅客可將國內一次性費用分期處理，保留資金於國外運用的彈性；業者可以降低預訂門檻，帶動客單價與顧客黏著度。

可樂旅遊觀察，新世代旅客從行程安排到預算掌控都更重視自主與彈性，帶動「跟團半自助」商品，更吸引不少20至30歲旅客及家庭客的青睞；旅客可透過可樂旅遊規劃兼具便利與自主性的行程，並搭配「大哥付你分期」分期服務，將團費靈活拆分支付，減輕大額旅費集中於單一月份的財務負擔。

可樂旅遊指出，為慶祝合作推出上線慶活動，7月31日至9月30日於可樂旅遊消費，並使用「大哥付你分期」分期5期以上，單筆消費滿36,000元現折1,500元、消費滿18,000元現折1,000元；購買小額的門票、交通票等1萬以下費用，也有消費滿6,000元現折500元優惠。

台灣大表示，活動期間於可樂旅遊輸入優惠代碼「OPPAY2026」，再加碼送國內外自由行及全球訂房每筆訂單現折5%，國外票券每筆訂單現折1%，適用出發期間最長至2027年5月31日，實際使用規範以官網公告為主，不論是秋季賞楓、冬季滑雪或來年春節連假，皆能提早鎖定行程與預算優惠。