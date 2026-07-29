王品搶攻父親節商機！三大中餐品牌享鴨、莆田、丰禾祭限時優惠

瞄準父親節聚餐商機，王品（2727）集團旗下3大中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田 PUTIEN」及「丰禾 台味風格料理」，各推好禮慰勞爸爸。即日起到8月31日，「享鴨」內用消費憑指定畫面或票券，招待限定新菜金饌鳳梨蝦球（價值440元）。「莆田」即日起到8月31日，推出符合活動條件，就能以88元加購黑椒蝦（價值427元）。8月31日前到「丰禾」消費滿額贈隱藏版料理豬腳麵線，為超人老爸們補身體、招來好福氣。

為慶祝父親節到來，高人氣排隊品牌「享鴨」發起霸氣舒壓好康，讓辛苦的父親們飽餐一頓。即日起到8月31日，憑指定社群貼文畫面或瘋美食優惠券內用套餐，即免費招待期間限定新菜金饌鳳梨蝦球，讓爸爸們可以搶先嚐鮮。新菜以鮮甜蝦球搭配濃郁芒果醬汁，酸甜開胃，在夏天享用最對胃。同場加映，內用打卡拍照上傳，還可享金牌啤酒買一送一，或烏龍茶、烏梅汁飲品任選招待一壺，讓父親節聚餐吃得更盡興、更暢快。

榮獲新加坡米其林一星的「莆田」，長年廣受家庭客們喜愛，更是愛吃海鮮的爸爸聚餐首選品牌，即日起到8月31日，推出超值加價購，活動期間，內用消費滿1,000 元，出示指定活動畫面或瘋美食票券，就可以用88元加購黑椒蝦，等於現省300元，是父親節加菜的最佳選擇，超級划算。黑椒蝦是莆田明星料理，蝦肉鮮彈、黑椒醬汁香氣濃郁，廣受饕客們喜愛。

專為喜愛經典台菜的饕客打造的「丰禾」，也在8月為爸爸們，規劃限時好禮，8月1日起到8月31日，到王品瘋美食APP領券，不限平假日、內用單筆消費滿1,500元，憑券就送隱藏版料理豬腳麵線一份。