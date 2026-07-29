烏魚子、菜脯也能做冰棒！一見雙雕藝術季開跑 嘉義海味跨界吸睛

「烏魚子冰棒、菜脯冰棒，你敢吃嗎？」一年一度雲嘉南濱海夏季盛事，「一見雙雕藝術季」即將在周休登場，今年以「發現鹽裡的光」為主題，不僅推出全新鹽雕藝術展，首度在百年井仔腳瓦盤鹽田打造夜間光雕展演，搭配最具話題性的烏魚子、菜脯風味冰棒，讓傳統鹽田景點玩出全新創意。

邁入第14年一見雙雕藝術季，今年規畫「日夜雙展區」。白天在台南七股鹽山舉辦鹽雕藝術展，打造黑面琵鷺等大型鹽雕作品及互動體驗；8月1日開幕，民眾完成闖關活動，即可兌換限量「烏魚子」或「菜脯」風味冰棒，鹹甜交融的創意口味成為活動最大亮點。

夜晚將舞台移到北門井仔腳瓦盤鹽田，31日率先開展光雕地景藝術展，以百年鹽田為畫布，結合光影步道、光屋迷宮、貨櫃螢光塗鴉等裝置藝術，開幕夜還安排LED水鼓及女戰士舞蹈演出，讓古老鹽田展現科技與藝術交織的新風貌。除藝術展覽，活動期間每逢周末還安排鹽手工皂、虱目魚丸DIY、泡泡秀、魔術秀、LE扯鈴及集章送好禮等系列活動，適合親子同遊。

值得一提的是，今年話題十足的「菜脯冰棒」，食材正是來自嘉義縣布袋鎮，布袋是全台最大菜脯加工重鎮，盛產以「青頭仔」等品種製成的蘿蔔乾，極盛時期產量曾占全台約9成，目前仍供應全台超過8成菜脯市場，是菜脯蛋、菜脯雞等經典料理的重要來源。東港里近年更成立品牌「好呷覓」，積極推廣在地菜脯文化。

另一項主角「烏魚子」同樣與嘉義密不可分。嘉縣擁有約233公頃烏魚養殖面積，年產量約635公噸，是全台重要的頂級烏魚子產區。得天獨厚的養殖環境，加上冬季海風與日曬條件，孕育出色澤澄紅、香氣濃郁的優質烏魚子，也衍生出烏金酥等特色伴手禮，展現嘉義漁鹽文化的創新價值。從鹽雕藝術、百年鹽田光影，到結合嘉義布袋菜脯與烏魚子的創意美食，今年一見雙雕藝術季不只是賞景，更是一場融合地方產業、文化與藝術的夏日饗宴。