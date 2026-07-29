全台新景點冠軍是它！10大熱門地標出爐 你去過幾個？

放假不知道去哪？新景點幫你找靈感

每到暑假與週末，總讓人煩惱該去哪裡走走嗎？2025年下半年以來，全台陸續迎來不少新場館、新商場與新地標，從能走上橋看夕陽的淡江大橋、結合美術館與圖書館的台中綠美圖，到親子族關注的台中海洋館，都替國旅多了新的玩法。有些地方免費就能逛，有些則靠著好拍、好逛、適合親子出遊等特色迅速累積討論，也成為網友實際造訪後願意分享口碑的新去處。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年的網路討論，整理出「全台熱門新景點地標TOP 10」。榜單納入2025年下半年至2026年間新開幕、啟用、試營運或重新開放，且具長期營運或持續開放性質的景點與地標，包含文化場館、親子景點、休閒園區、商場及公共空間等，從網路聲量與實際造訪分享中，看看哪些新去處最受網友關注，也最值得安排進接下來的旅遊清單。

No.10 九九峰氦氣球樂園

翻攝FB／薰衣草森林南投九九峰園區

翻攝FB／薰衣草森林南投九九峰園區

網路聲量：2,546筆

地址：南投縣草屯鎮藝術路258號

亮點：高空氦氣球體驗、從空中俯瞰九九峰

票價：全票199元；氦氣球旗艦體驗13歲以上699元、4至12歲399元

2026年2月啟用的「九九峰氦氣球樂園」，把欣賞九九峰的視角直接拉到空中。園區最大亮點是全台唯一的大型繫留式氦氣球，遊客可以隨著氣球緩緩升空，從高處俯瞰九九峰連綿的山稜、草屯一帶景色，和平常從地面欣賞山景的感受很不一樣，漂浮在群山前的巨大氣球，也成為樂園開放後最有辨識度的畫面。

不搭氦氣球，也可以在園區散步、休息，再把九九峰周邊景點一起排進行程。不過氦氣球能否升空很吃天氣，風速、降雨等狀況都可能影響當日營運；若是專程為了搭氣球前往，出發前最好先確認最新公告，避免到了現場才發現暫停搭乘。

No.9 國家檔案館

翻攝官網／國家發展委員會檔案管理局

翻攝官網／國家發展委員會檔案管理局

網路聲量：3,582筆

地址：新北市林口區檔案館路1號

亮點：免費參觀、台灣首座國家檔案館

「國家檔案」聽起來或許有點嚴肅，實際走進國家檔案館，卻更像一座可以看展、看建築，也能順便散步的文化場館。這座台灣首座國家檔案館自2025年9月試營運，11月正式開館，館內透過常設展、特展與檔案資料，帶大家從不同角度認識台灣過去的社會與生活樣貌。

館舍外觀也很有辨識度，紅色漸層玻璃讓整棟建築在林口街景中相當醒目，周邊還留有不少綠地，逛完展後想在館外走走、拍照也很適合。更重要的是，目前一般參觀免費，臨時想找一個不花門票的室內去處，非常適合直接排進行程。

No.8 野森動物學校

翻攝FB／野森動物學校

翻攝FB／野森動物學校

網路聲量：4,025筆

地址：高雄市內門區中正路39巷168號

亮點：超過20種動物、近距離互動體驗

票價：全票399元、高雄市民299元、半票149元

2026年1月試營運的「野森動物學校」，占地約11.5公頃，園區主打讓遊客能在多個動物區域近距離觀察與互動，和一般隔著圍欄觀看的動物園體驗不太一樣。園內集結超過20種動物，除了水豚、樹懶、狐獴之外，也能看到小食蟻獸、哈里斯鷹等在台灣較少見的物種，其中近千坪的「狐狸谷」更是人氣焦點，可以近距離觀察赤狐、白狐活動。

實際造訪的網友也分享，「可以跟很多可愛動物近距離互動！水豚、綿羊、小馬跟天竺鼠區可以領取牧草餵食，還有少見的白狐狸，毛很細很好摸」；也有人肯定園區環境與服務，表示「園區舒適且友善動物，工作人員都親切溫柔，第一次造訪很推薦」。對帶小朋友出遊的家庭來說，逛完動物區還可以到「森育冒險村」放電；如果從高雄市區專程前往，也能順便把旗山、內門周邊景點一起排進一日遊。

No.7 歐樂沃築夢城堡

翻攝FB／歐樂沃築夢城堡

翻攝FB／歐樂沃築夢城堡

網路聲量：6,236筆

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

亮點：歐風城堡造景、拍照場景豐富

票價：全票250元、優待票200元，3歲以下免門票

被不少網友封為「台版迪士尼」的歐樂沃築夢城堡，背後其實是一場花了10年完成的築夢計畫。園區由創辦人毛榮海與事業夥伴邱郁宜共同打造，占地約4,100坪，毛榮海也曾透露投入約10億元，從童年草圖一路把想像中的城堡蓋回家鄉嘉義大林。粉色、藍色城堡搭配18座尖塔與歐風街道，正式開放後很快成為社群上的熱門拍照景點。

來到這裡也不只適合拍城堡，園區把可可、巧克力文化一起放進體驗設計，可以認識可可從果實到巧克力的製作過程，也有DIY體驗、相關展示與商品空間。對喜歡夢幻造景的人來說，可以慢慢找角度拍照；親子族則多了可可與巧克力體驗可以安排。

No.6 台中國際會展中心

翻攝官網／台中市政府觀光旅遊局

翻攝官網／台中市政府觀光旅遊局

網路聲量：6,479筆

地址：台中市西屯區黎明路三段1000號

亮點：水湳新地標、大型展覽活動持續進駐

台中國際會展中心不是典型的觀光景點，但對喜歡逛展、看大型活動的人來說，很適合列進假日行程。場館位在水湳經貿園區，啟用後陸續迎來各類展覽與大型活動，從商務展會到一般民眾會逛的消費展，也讓水湳多了一個會隨著檔期變化玩法的新去處。

如果剛好來看展，也可以留意一下建築本身。會展中心以「大樹之門」為概念，大片玻璃帷幕搭配起伏的屋頂線條，從不同角度會呈現不同光影，中央還保留開放式廣場，與一旁的公園綠地相連。周邊景點也很集中，看完展後可以接著到中央公園散步，或走訪台中綠美圖，把看展、逛建築和戶外休憩排在同一天。對外地旅客來說，也能把會展中心當成水湳半日遊的其中一站，行程安排會更有變化。

No.5 國家鐵道博物館

翻攝FB／國家鐵道博物館

翻攝FB／國家鐵道博物館

網路聲量：8,079筆

地址：台北市信義區市民大道五段50號

亮點：百年台北機廠重生、鐵道迷必訪

票價：園區部分空間免費，柴電工場常設展需購票

前身為台北機廠的「國家鐵道博物館」，過去曾是台灣鐵路重要的修護基地，幾代技師在這裡維護著從蒸汽火車到電聯車的運轉。2015年全區被指定為國定古蹟後，這座廣闊的工業遺址逐步轉型，如今成為台灣首座國家級鐵道博物館，也讓原本帶有神祕感的修車重地真正走入大眾視野。

走進園區，最有感的是那些仍保留原貌的廠房與設備。巨大的挑高空間、鋼骨結構和修車設施，把過去鐵路技師工作的場景直接留在眼前；就連1935年落成的「員工澡堂」也被保存下來，過去職工下班後，會使用原動室送來的蒸汽加熱浴池熱水，洗去一整天工作留下的油污與疲憊。

實際造訪過的網友也分享，「很好逛的地方，免費的展區也有很多可看的，但需要購票參觀的柴電工廠才是重點，難得到此一遊，進去參觀才覺得不虛此行」；也有人認為，「在這裡家庭可以當大公園走走，平面拍攝也有許多好角度構圖，熱愛鐵道交通的人們就一定大中！機械知識部分也有動畫和插圖輔助解說，整體不會很硬核難以理解。」從老廠房、車輛到職工生活，即使不是資深鐵道迷，逛起來也不會覺得有距離感。

No.4 台中海洋館

台中海洋館提供

台中海洋館提供

網路聲量：18,071筆

地址：台中市清水區海洋路168號

亮點：企鵝、水母、鯊魚一次看，中台灣親子新去處

票價：全票500元、優待票400元、博愛票250元；未滿6歲且身高115公分以下兒童符合規定可免費入館

中部人如果想帶小孩看企鵝、水母，2025年8月開幕的「台中海洋館」，讓人不必再遠赴屏東海生館或桃園Xpark。館內展示從台中的在地河川生態一路延伸到海洋，其中企鵝展區採開放式設計，也是目前台灣海洋館中少見的展示方式，遊客可以從下方抬頭看企鵝在水中游過，視角和一般隔著水槽平視觀看很不一樣；另外還有水母、珊瑚等主題展區，適合親子慢慢逛。

實際走訪的評價則見仁見智，這裡的風格偏向精緻觀察而非大型觀光水族館。網友分享，「喜歡深度旅遊以及細緻觀察的人會喜歡，不知道台灣的淡水到鹹水可以有這麼多的生態與物種多樣性～」也有不少人提到，這裡雖然不像大型娛樂海生館那樣吸引大批觀光客，甚至讓人聯想到大型水族寵物賣場「魚中魚」，但對於喜歡近距離觀賞的人來說體驗反而很棒。另外也有網友補充點出實用面向，「館內整潔良好，推薦夏日不知道去哪可以來這邊涼爽，票價不便宜」。

由於場館位在台中海線，周邊可以順遊高美濕地或梧棲漁港，直接串成海線一日遊相當順路。對帶小孩的家庭或想找室內景點避暑的人來說，全票約落在500元上下（實際以官方現場公告為準），雖然門票需要稍微考量荷包，但仍是一個環境乾淨、能舒服吹冷氣的新選擇。

No.3 漢神洲際購物廣場

翻攝FB／漢神洲際購物廣場

翻攝FB／漢神洲際購物廣場

網路聲量：21,342筆

地址：台中市北屯區崇德路三段865號

亮點：大型購物新據點、緊鄰洲際棒球場

2026年台中逛街版圖再添一個重量級新據點，漢神洲際購物廣場緊鄰台中洲際棒球場，4月正式開幕後，讓購物、美食與看球的行程更容易順便排在一起。對平時就會去洲際看球的人來說，賽前吃飯逛街、賽後續攤都方便許多，不用再專程找地方耗時間。

商場本身集結大量品牌與餐飲店家，開幕初期就因不少首店、旗艦店與新餐廳帶動討論，近期話題又被「島語自助餐廳」推高一波。島語台中店確定於7月18日進駐漢神洲際，6月底起陸續釋出優先訂位資訊，7月3日全面開放訂位後，也讓相關討論再度升溫。熱門假日、球賽或話題餐廳開幕期間，洲際周邊容易湧入較多車流，如果不想把時間花在塞車、找車位，改搭捷運再轉免費接駁車會更輕鬆。

交通方式：可搭台中捷運至文心崇德站或松竹站，再轉乘免費接駁車前往漢神洲際購物廣場。 接駁車（捷運站發車）：11:00～21:00，約每30分鐘1班 接駁車（館內發車）：11:30～22:00，約每30分鐘1班

延伸閱讀：

想知道漢神洲際有哪些品牌與餐廳，可參考相關攻略〈漢神洲際開幕！必逛、必吃亮點一次看〉

No.2 台中綠美圖

翻攝FB／台中市立美術館

翻攝FB／台中市立美術館

網路聲量：24,203筆

地址：台中市西屯區中科路2201號

亮點：美術館與圖書館共構、建築本身就是打卡點

票價：部分展覽一般全票100元；圖書館、公共大廳及其他常設展區維持免費

想找個地方看展、翻本書坐半天，或是純粹想挑棟漂亮的建築散步拍照？台中綠美圖剛好把這些需求一口氣包辦。這座在2025年底正式開館的新地標，由日本SANAA建築事務所與台灣劉培森建築師事務所聯手打造，是全台首座結合美術館與圖書館的文化場館。建築整體走白色通透風格，搭配空橋與周邊綠地，開幕後便成為水湳一帶熱門的去處。

實際安排起來也不用把行程弄得太嚴肅，可以先看展，再到圖書館晃晃，最後沿著周邊中央公園散步。網友分享，「圖書館區安靜、明亮、座位多又有大空間。美術館區展品、坡道、樓梯、電梯座落有致，看展順便欣賞建築、享受陽光，可以待上一整天。」也有人形容，「步入空間很自然就安靜下來，能做的不止是看書看展，靜靜的感受光影與風也很自在。」

不過親子族的實際體驗也有不同聲音，有網友指出，「書很新，是暑假帶小孩去閱讀的好地方，但是兒童館很多很吵的6歲以下小孩，館方與家長沒制止，在那跑來跑去。」如果偏好安靜閱讀，假日或暑假熱門時段的人潮與兒童區音量，可能也要一起納入考量。另外也提醒，台中市立美術館自2026年5月19日起部分展覽已開始收費，一般全票為100元，特展票價則依各展公告為準；圖書館、公共大廳及其他常設展區皆維持免費，不想花門票錢也還是有不少空間可以逛。

No.1 淡江大橋、淡水河金色水岸大河門戶

翻攝官網／新北市政府施政成果網

翻攝官網／新北市政府施政成果網

網路聲量：28,070筆

地點：新北市淡水、八里及淡水金色水岸關渡段

亮點：免費景點，可以散步、騎自行車、看夕陽，串起淡水河岸新玩法

2026年淡水河岸最大的改變，不只是多了一座通車的橋樑。這座由已故建築大師札哈・哈蒂（Zaha Hadid）原創設計的淡江大橋，在2026年5月12日正式通車後，除了改善淡水與八里之間的交通，橋上規劃的人行道與自行車道，也讓這裡成為散步、騎車與賞夕陽的新去處。傍晚走上橋面，可以迎著河口海風，欣賞夕陽落在淡水河口的景色。

實際走過淡江大橋的網友也分享，「行走在淡江大橋上，感受橋樑之美，也感受山河城市之壯麗。慢慢從淡水端走入，風輕輕的吹拂，越走風越大，美景盡收眼底，這是觀光大橋值得來感受河海山景之美！」也有人直呼，「高度211米的不對稱斜張橋，夕陽餘暉及夜色美景，是個好逛的景點。」

此外，淡水金色水岸關渡段也完成整體改善，除了將部分路段調整為人車分道、拓寬自行車道，也新增雙北市界迎賓水岸廣場與休憩空間。雖然和淡江大橋屬於不同工程，旅遊動線卻能彼此串聯，淡江大橋通車後可銜接淡水金色水岸與八里左岸，新北市府也規劃讓全長約11公里的金色水岸自行車道進一步串聯關渡大橋、淡江大橋及八里左岸，形成近20公里的水岸騎乘路線，讓淡水除了老街和漁人碼頭，也多了一種沿河散步、騎車看風景的新玩法。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月23日至2026年7月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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