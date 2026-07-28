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英國美食大賞 台灣原民部落苦茶油獲卓越星級獎章

中央社／ 倫敦28日專電

有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞（Great Taste Awards）今天公布最新評選結果，今年台灣總計有253項產品參賽，獲頒3星「卓越」標章的有8件，包括來自花蓮布農族部落的「耕鳥共食」有機農法苦茶油。

Great Taste Awards（暫譯為「好味賞」）是英國規模最大、最具指標意義的食品飲料國際獎項之一，由英國「精緻食品公會」（Guild of Fine Food, GFF）於1994年創立。

經層層「盲測」篩選，受專業評審團肯定的產品分別獲頒3星「卓越」（Exquisite）、2星「優異」（Outstanding）、1星「就是美味」（Simplydelicious）獎章，並獲授權在銷售產品時，使用GreatTaste Awards星級標章貼紙。

黑底金邊的Great Taste Awards標章貼紙在英國零售消費市場具高識別度。根據總部位於倫敦的國際民調機構「輿觀」（YouGov）去年12月發布的調查分析，近6成（58%）英國成年人認得Great Taste Awards標章，其中有超過7成的人認為，該標章有助提升產品吸引力（74%），是值得信賴的指引（73%）。

GFF的統計顯示，今年台灣有253項產品參加評選；其中，獲1星「就是美味」標章的有92件，2星「優異」有27件，3星「卓越」有8件。獲星級肯定的台灣產品數量較去年增加。

根據GFF提供的資料，除了「耕鳥共食」苦茶油，獲3星肯定的台灣品項另包括花蓮「917農場」的有機萬壽菊茶、花蓮DOULILY苦茶油、屏東「豆油伯」的昆布醬油、宜蘭「薪寬茶園」的柚花烏龍茶、花蓮「林俊傑茶園」的秀玉金萱茶包。

今年總計有來自116個國家的超過1萬5000件產品參加評選，其中僅約2%的產品（306件）獲頒3星，獲頒2星和1星的產品占比則分別為接近11%和28.5%。

台灣產品歷來在Great Taste Awards表現不俗，2023年和2024年皆有產品奪得比3星標章位階更高的榮譽「金叉獎」（Great Taste Golden Forks Awards），分別是2023年「豆油伯」的茶豆醬油「茶姬」，以及2024年「林俊傑茶園」的綠蜒蜜香紅茶。

來自雲林的「情人蜂蜜」去年則以龍眼蜂蜜入圍「金叉獎」。

角逐「金叉獎」須獲評審團提名，基本條件是必須先獲頒3星獎章。

GFF指出，此次星級獎章評選歷經105天，評審團成員總計超過800人，專業背景涵蓋餐廳主廚、評論家、零售商、產品經理等，評審過程依循「盲測」和「共識決」原則，移除所有品牌標記、商品包裝及其他可供辨識的資訊和符號。

GFF強調，Great Taste Awards的一大特色是，無論產品是否獲頒星級獎章，參賽者都可獲得評審團的意見回饋，有助提升產品競爭力。

「耕鳥共食」創辦人、約8年前返鄉耕作的昆帝夫・法蕾南（Hundiv）透過GFF發布聲明表示，部落用心栽培樹齡已30年的油茶樹，這些樹木的根系有助讓土壤穩固，野生動物也能共存共榮。

昆帝夫・法蕾南說，「耕鳥共食」採用有機耕作方式，手工除草，拒絕使用化學除草劑，推出的苦茶油十分純淨，可直接飲用，也很適合佐沙拉。能夠讓世界認識這項來自台灣的隱藏版珍品，「耕鳥共食」深感自豪。

「金叉獎」頒獎典禮訂9月15日在倫敦舉行，屆時也將揭曉本年度最高階大獎「至尊冠軍」（Great TasteSupreme Champion）得主。

英國 布農族 花蓮

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