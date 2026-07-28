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2026「亞洲最佳50酒吧」公布 台灣Vender、酣呷等3家闖入前50強

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台北的「To Infinity & Beyond」排名自去年的41名，前進至第35名。圖／摘自IG（@50bestbars）
台北的「To Infinity & Beyond」排名自去年的41名，前進至第35名。圖／摘自IG（@50bestbars）

2026「亞洲最佳50酒吧（ASIA'S 50 BEST BARS）」名單，今晚在澳門永利皇宮揭曉，得獎酒吧來自亞洲區內22個城市，其中包括14間新酒吧上榜。今年獲得前三名殊榮的酒吧陣容有了變動，去年名列第一的香港酒吧「Bar Leone」，今年名列第三；來自韓國首爾的「Zest」，跟去年一樣名列第二；來自中國廣州的「廟前冰室（Hope & Sesame）」，拿下今年度亞洲最佳酒吧榮銜。

在台灣酒吧方面，今年共有3家闖入前50強，且排名普遍向上攀升。台中「Vender」的排名，自去年的第20名前進至第14名，這也是台灣酒吧今年的最佳名次。台北的「To Infinity & Beyond」（去年第41），今年前進至第35名。來自台南的「酣呷（Han-Jia）」，去年排名第59，今年直接挺進前50強，獲得排名第41佳績。

台中「Vender」透過以販賣機入口與十二宮格木盒酒單為舞台，以多層次香氣與創意呈現經典與新加坡調酒語彙，讓客人「看得見原料、喝得出故事」。「To Infinity & Beyond」以太空艙主題與科學調酒技術解構經典、重組風味分子，創作層次細膩且充滿未來感的宇宙系雞尾酒；台南的「酣呷（Han-Jia）」則透過清爽易飲而風味鮮明的調酒，把在地食材與電影梗酒單化成「暢快吃喝」的台味餐酒體驗。

今年獲得「亞洲最佳酒吧」榮銜的「廟前冰室（Hope & Sesame）」，過去7年都穩居前50強榜單，去年排名第29，聯合創辦人何膺惠（Andrew Ho）也同時獲得「2025年度Altos同業票選最佳調酒師獎（Altos Bartenders' Bartender Award）」肯定。

「廟前冰室（Hope & Sesame）」不斷挑戰調酒技術的可能，也持續拓展風味創作的邊界。品牌從全球華人飲食文化與粵菜傳統汲取靈感，將地方風土、文化記憶與餐桌滋味轉化為一杯杯獨具個性的調酒。酒單則隨季節與不同主題持續演進，以當代視角重新詮釋熟悉的味道，讓每一次更迭，都成為一次風味與故事的全新探索。

曼谷今年則憑藉8間酒吧入選前50強，蟬聯亞洲上榜密度最高的雞尾酒之都。去年首次進榜的「Dry Wave Cocktail Studio」上升至第4名，榮膺 Torres Brandy 贊助的「泰國最佳酒吧」。曼谷最具話題性的傳奇雞尾酒吧之一「Bar Us」，穩居第6名，並獲得「Ketel One永續發展酒吧獎」。

位於曼谷瑰麗酒店頂樓的隱密酒吧 「Lennon's」以第7名 首度登場並奪得「Disaronno 最佳新上榜酒吧獎」。此外還有「Bar Sathorn」飆升 31 位至第17名、「BKK Social Club（第20名）」、「Opium（第25名）」、「G.O.D（第31名）」時尚爵士樂吧「Aqua Bar（第48名）」進榜。

香港今年有7家酒吧進入第1～50名榜單，除排名第三的「Bar Leone」之外，還有國際知名日本調酒大師後閑信吾（Shingo Gokan）創立的同名酒吧「Gokan」躍升至第22名，「Coa（第24名）」、「Mius（第36名）」、「Argo（第37名）」、「Montana（第47名）」、「Penicillin（第49名）」。

「本年度榜單由亞洲各地超過300位獨立的評審委員會成員投票選出，展現亞洲酒吧界的非凡深度與多樣性。」「亞洲50最佳酒吧」社群總監 Faye Huggett表示：「從Hope & Sesame 廟前冰室登上實至名歸的第一名寶座，到來自希里凱蒂亞、河內和馬卡蒂等新興城市的14間新上榜酒吧，皆可見一斑。這明確反映出亞洲的雞尾酒文化不僅由傳統調酒之都塑造，更由新一代酒吧重新定義整個地區的待客之道。」

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中國廣州的「廟前冰室（Hope & Sesame）」拿下「亞洲50最佳酒吧」榜首。圖／亞洲最佳50酒吧提供
中國廣州的「廟前冰室（Hope & Sesame）」拿下「亞洲50最佳酒吧」榜首。圖／亞洲最佳50酒吧提供

台中的「Vender」今年排名第14，這也是台灣酒吧今年的最佳名次。圖／摘自IG（@50bestbars）
台中的「Vender」今年排名第14，這也是台灣酒吧今年的最佳名次。圖／摘自IG（@50bestbars）

2026「亞洲最佳50酒吧」前50強名單。圖／亞洲最佳50酒吧提供
2026「亞洲最佳50酒吧」前50強名單。圖／亞洲最佳50酒吧提供

2026「亞洲最佳50酒吧」第51～100名。圖／亞洲最佳50酒吧提供
2026「亞洲最佳50酒吧」第51～100名。圖／亞洲最佳50酒吧提供

台南的「酣呷（Han-Jia）」排名第41名。圖／摘自IG（@50bestbars）
台南的「酣呷（Han-Jia）」排名第41名。圖／摘自IG（@50bestbars）

澳門 香港 首爾

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