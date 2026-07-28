快訊

傳熊本地震1女心臟驟停不治身亡 醫療中心：逾50人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

台中福華中秋禮盒《月。LUNA》登場 炫光金限定系列搶攻企業送禮市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
除了高顏值外觀，《月。LUNA》也延續台中福華多年廣受好評的烘焙工藝。圖／業者提供
除了高顏值外觀，《月。LUNA》也延續台中福華多年廣受好評的烘焙工藝。圖／業者提供

搶攻企業中秋送禮商機，台中福華大飯店推出2026中秋限定禮盒 《月。LUNA》，以「月」為設計靈感，打造全新 炫光金限定系列。禮盒以流動光澤的炫光金色澤勾勒月夜光影，低調卻耀眼，如同月光灑落金屬表面的細膩層次，展現精品級工藝質感，未上市便成為企業送禮市場討論焦點。

隨著企業送禮需求提前啟動，台中福華預期，今年企業訂單將持續增長一至二成。《月。LUNA》炫光金限定系列即日起正式上市，9月11日前預購享早鳥優惠，提供企業客戶、商務送禮及個人預購選擇，數量有限，售完為止。

延續台中福華近年屢獲市場好評的禮盒設計，今年《月。LUNA》跳脫傳統中秋印象，將月光化為設計語言，以極簡線條、細膩壓紋及炫光金色系，打造兼具收藏價值與時尚品味的節慶禮盒，不僅是一份月餅，更是一件值得珍藏的生活藝術品。

台中福華表示，近年消費者挑選中秋禮盒，不再只是比較口味，更重視品牌、美感與送禮價值，中秋禮盒已從節慶食品，逐漸成為企業品牌形象與送禮品味的重要象徵。

今年《月。LUNA》呈現的不只是中秋節，更是一種生活態度。從包裝設計、色彩運用到細節工藝，都希望讓收禮者在開盒瞬間，就能感受到如同拆開禮物般的驚喜與儀式感。

除了高顏值外觀，《月。LUNA》也延續台中福華多年廣受好評的烘焙工藝，集結經典蓮蓉蛋黃、融合台灣茶香與夏威夷果層次的紅玉紅茶、鹹甜交織的滷肉豆沙等人氣風味。

其中最受矚目的，莫過於全新推出的美人燕窩月餅。以東方美人茶獨有的蜜香與熟果韻為靈感，揉合滑順燕窩流心內餡，茶韻與燕窩細緻交融，入口絲滑、層次豐富，重新詮釋流心月餅的奢華口感，也成為今年《月。LUNA》最具代表性的精品之作。

值得一提的是，台中福華近年積極推動永續旅遊，並通過GSTC飯店認證。《月。LUNA》也延續品牌理念，在兼顧美學設計的同時，從包裝規劃到材料選用皆融入永續思維，選用可回收紙材，讓每一份中秋祝福，也傳遞對環境的友善承諾。

台中福華中秋禮盒《月。LUNA》登場，炫光金限定系列搶攻企業送禮市場。圖／業者提供
台中福華中秋禮盒《月。LUNA》登場，炫光金限定系列搶攻企業送禮市場。圖／業者提供

禮盒 台中 中秋

延伸閱讀

中秋送禮新趨勢！台北遠東香格里拉首搭無酒精餐酒 多款月餅禮盒早鳥85折

費南雪、法蘭酥 還有法朋聯名抹茶點心！4間「日系中秋禮盒」送情意

父親節蛋糕捲出新高度！台南晶英神還原「拉麵」 筷子、麵條都能吃

中秋蛋黃酥開箱！冠軍芝麻品牌芝初做的「黑芝麻蛋黃酥」，濃香爆擊、一吃就被圈粉

相關新聞

6月手機熱銷榜Top 20出爐！iPhone 17霸榜半年 OPPO新機成最大黑馬

受報稅季、下半年新機上市前夕觀望期影響，實體通路6月智慧型手機市場買氣明顯降溫，根據傑昇通信統計，全台6月智慧型手機銷量約39.5萬台，較5月42.9萬台下滑8%，銷售額同步衰退7%。6月熱銷榜Top 20雖然由iPhone 17系列持續稱霸排行榜，但整體銷量同步走弱；安卓陣營則由三星Galaxy A57穩居最熱銷機型，OPPO新機則是成功搶進榜單。

逛IKEA也能種花！全台8店限時領「皮克敏」金色花苗 完成任務再送小卡

皮克敏熱潮持續延燒，從手遊《Pikmin Bloom》到Switch遊戲《皮克敏4》，可愛又充滿探索樂趣的皮克敏掀起玩家蒐集風潮。IKEA也加入這波熱潮，宣布自8月1日至8月31日攜手《Pikmin Bloom》，於全台8間IKEA推出期間限定活動，結合逛店、尋寶與遊戲體驗，讓民眾一邊逛家居、一邊蒐集限定金色花苗與專屬好禮。

Loro Piana秋冬形象攜手大師Mario Sorrenti 走進休士頓藝術地景

義大利精品品牌Loro Piana發表2026-2027秋冬形象廣告，由時尚攝影大師Mario Sorrenti掌鏡，將鏡頭移往美國休士頓，以藝術收藏家John與Dominique de Menil夫婦打造的文化場域為背景，串聯建築、藝術與服裝，藉由光影與空間交織，詮釋品牌一貫低調且細膩的奢華風格。

愛文芒果、綠竹筍入菜！NO CODE TAIPEI春夏菜單點亮盛夏

東京米其林指南入選餐廳NO CODE海外首店「NO CODE TAIPEI」推出全新夏季菜單，由執行主廚森脇翔平（Shohei Moriwaki）以「海洋・柑橘・盛夏」為主題，結合日本發酵技法、歐陸料理手法與中東香料，將台灣夏季盛產的愛文芒果、綠竹筍、冬瓜等在地食材融入料理，並透過柚子、檸檬、金桔等柑橘香氣，打造清爽鮮明的夏日風味。

GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 AI顧客洞察助攻品牌行銷決策

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布《預見「美」好商機－從價值重選到跨域新紅利》消費者白皮書，指出消費市場正從單一商品走向結合產品、服務與體驗的複合式消費模式。調查顯示，高達8成消費者偏好透過多元商品與服務組合解決需求，投入預算更較單一方案高出1.7倍，反映消費決策已從價格導向轉向追求整體價值。

瘦子分享ME TIME儀式感 穿上adidas養成跑步習慣就像早晨第一杯咖啡

adidas推出首度搭載突破性超級泡棉科技的全新HYPERBOOST EDGE超級緩震跑鞋，adidas品牌好友E.SO瘦子特別穿上HYPERBOOST EDGE分享自己從過去不太愛跑步，到養成跑步習慣的心得，瘦子說：「這一年開始接觸跑步，如果時間許可的話，每天早上時間會盡量去跑一下，這算是我自己的ME TIME時間 」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。