台中福華中秋禮盒《月。LUNA》登場 炫光金限定系列搶攻企業送禮市場

搶攻企業中秋送禮商機，台中福華大飯店推出2026中秋限定禮盒 《月。LUNA》，以「月」為設計靈感，打造全新 炫光金限定系列。禮盒以流動光澤的炫光金色澤勾勒月夜光影，低調卻耀眼，如同月光灑落金屬表面的細膩層次，展現精品級工藝質感，未上市便成為企業送禮市場討論焦點。

隨著企業送禮需求提前啟動，台中福華預期，今年企業訂單將持續增長一至二成。《月。LUNA》炫光金限定系列即日起正式上市，9月11日前預購享早鳥優惠，提供企業客戶、商務送禮及個人預購選擇，數量有限，售完為止。

延續台中福華近年屢獲市場好評的禮盒設計，今年《月。LUNA》跳脫傳統中秋印象，將月光化為設計語言，以極簡線條、細膩壓紋及炫光金色系，打造兼具收藏價值與時尚品味的節慶禮盒，不僅是一份月餅，更是一件值得珍藏的生活藝術品。

台中福華表示，近年消費者挑選中秋禮盒，不再只是比較口味，更重視品牌、美感與送禮價值，中秋禮盒已從節慶食品，逐漸成為企業品牌形象與送禮品味的重要象徵。

今年《月。LUNA》呈現的不只是中秋節，更是一種生活態度。從包裝設計、色彩運用到細節工藝，都希望讓收禮者在開盒瞬間，就能感受到如同拆開禮物般的驚喜與儀式感。

除了高顏值外觀，《月。LUNA》也延續台中福華多年廣受好評的烘焙工藝，集結經典蓮蓉蛋黃、融合台灣茶香與夏威夷果層次的紅玉紅茶、鹹甜交織的滷肉豆沙等人氣風味。

其中最受矚目的，莫過於全新推出的美人燕窩月餅。以東方美人茶獨有的蜜香與熟果韻為靈感，揉合滑順燕窩流心內餡，茶韻與燕窩細緻交融，入口絲滑、層次豐富，重新詮釋流心月餅的奢華口感，也成為今年《月。LUNA》最具代表性的精品之作。

值得一提的是，台中福華近年積極推動永續旅遊，並通過GSTC飯店認證。《月。LUNA》也延續品牌理念，在兼顧美學設計的同時，從包裝規劃到材料選用皆融入永續思維，選用可回收紙材，讓每一份中秋祝福，也傳遞對環境的友善承諾。