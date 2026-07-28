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6月手機熱銷榜Top 20出爐！iPhone 17霸榜半年 OPPO新機成最大黑馬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全台手機6月買氣走弱，傑昇通信揭iPhone 17 512GB重挫19%主因。圖／傑昇通信提供
全台手機6月買氣走弱，傑昇通信揭iPhone 17 512GB重挫19%主因。圖／傑昇通信提供

受報稅季、下半年新機上市前夕觀望期影響，實體通路6月智慧型手機市場買氣明顯降溫，根據傑昇通信統計，全台6月智慧型手機銷量約39.5萬台，較5月42.9萬台下滑8%，銷售額同步衰退7%。6月熱銷榜Top 20雖然由iPhone 17系列持續稱霸排行榜，但整體銷量同步走弱；安卓陣營則由三星Galaxy A57穩居最熱銷機型，OPPO新機則是成功搶進榜單。

傑昇通信觀察，排行榜前三名依舊由iPhone 17（256GB）、iPhone 17 Pro（256GB）及iPhone 17 Pro Max（256GB）包辦，其中iPhone 17（256GB）更連續6個月蟬聯全台最熱銷單機。不過，進榜7款iPhone平均銷量已下滑近1成，主因除了產品進入生命週期後段，也受到供應鏈配額調整影響，部分旗艦機出貨遞延。其中，iPhone 17（512GB）銷量重挫19%，成為iPhone系列跌幅最大的機型。

三星6月共有8款機型擠進熱銷榜，持續穩坐安卓品牌龍頭。其中Galaxy A57（12GB／256GB）蟬聯安卓銷售冠軍，而前代Galaxy A56因庫存接近售罄，銷量暴跌29%，排名滑落至第19名，預料下月恐跌出排行榜。旗艦市場則出現變化，Galaxy S26 Ultra（12GB／256GB）銷量超越512GB版本，晉升第12名。傑昇通信指出，市場需求轉趨保守後，價格較具競爭力、搭配電信補貼優惠的主流容量版本，更容易吸引消費者。

另外，vivo Y21（6GB／128GB）與Google Pixel 10a（8GB／128GB）雖然排名雙雙上升，但銷量分別下滑7%與14%。OPPO則成為本月最大黑馬，共有2款新機擠進前20名。其中A6x（6GB／128GB）首次進榜便衝上第8名，主要接棒停產的A6s，承接入門換機與續約市場需求，加上空機售價僅5,000元出頭，帶動銷售快速成長。另一款Reno15 F（8GB／256GB）則受惠於通路降價至萬元內，加上電信綁約補貼，成功躋身第20名。

值得注意的是，全球半導體與記憶體價格持續攀升，讓智慧型手機製造成本跟著上漲，「萬元有找」機型正快速減少。目前熱銷榜中售價低於萬元的機型僅剩5款，約占整體1/4。傑昇通信預期，下半年隨著晶片成本持續上揚，手機售價仍有上漲壓力，建議有換機或續約需求的消費者，可把握現階段中階舊款與現行機種清庫存優惠入手。

全台手機6月熱銷榜揭曉，OPPO A6x黑馬空降第8名。圖／傑昇通信提供
全台手機6月熱銷榜揭曉，OPPO A6x黑馬空降第8名。圖／傑昇通信提供

全台實體通路暨傑昇通信門市銷售資料匯整。圖／傑昇通信提供
全台實體通路暨傑昇通信門市銷售資料匯整。圖／傑昇通信提供

全台手機6月熱銷榜揭曉，三星Galaxy A57蟬聯最賣安卓。圖／傑昇通信提供
全台手機6月熱銷榜揭曉，三星Galaxy A57蟬聯最賣安卓。圖／傑昇通信提供

iPhone OPPO 安卓 三星 智慧型手機

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